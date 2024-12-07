В Раде указали на перемены в характере Зеленского

Дубинский: статья Mundo об изгнании Зеленского плохо сказалась на его имидже
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С Зеленского снят весь «геройский флер», заявил Дубинский
С Зеленского снят весь «геройский флер», заявил Дубинский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Публикация испанской газеты El Mundo о «золотом изгнании» украинского лидера Владимира Зеленского подорвала его репутацию. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что всего одна статья может превратить сильного лидера в образ готовящейся к бегству личности.

«Вы оценили, как легко можно „перевернуть“ самого потужного лидера современности и превратить его в готовящуюся к побегу крысу. Одна статейка в испанской газете, и весь геройский флер — как ветром сдуло», — написал Дубинский в своем telegram-канале.

Ранее газета El Mundo сообщила об опасениях в дипломатических кругах Киева по поводу возможных последствий прекращения огня в украинском конфликте. Также она упомянула о плане Запада по отправке Зеленского в Лондон во время подготовки к президентским выборам, назвав это «золотым изгнанием». Украинский лидер неоднократно подчеркивал, что выборы в данный момент на Украине «неуместны». 

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Публикация испанской газеты El Mundo о «золотом изгнании» украинского лидера Владимира Зеленского подорвала его репутацию. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что всего одна статья может превратить сильного лидера в образ готовящейся к бегству личности. «Вы оценили, как легко можно „перевернуть“ самого потужного лидера современности и превратить его в готовящуюся к побегу крысу. Одна статейка в испанской газете, и весь геройский флер — как ветром сдуло», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Ранее газета El Mundo сообщила об опасениях в дипломатических кругах Киева по поводу возможных последствий прекращения огня в украинском конфликте. Также она упомянула о плане Запада по отправке Зеленского в Лондон во время подготовки к президентским выборам, назвав это «золотым изгнанием». Украинский лидер неоднократно подчеркивал, что выборы в данный момент на Украине «неуместны». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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