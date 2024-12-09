Как отличился на фронте Михаил Избакиев, посмертно ставший Героем России

Путин вручил «Золотую звезду» Героя России матери и вдове Михаила Избакиева
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Глава РФ вручил «Золотую Звезду» матери и вдове старшего лейтенанта Михаила Избакиева - Марине (в центре) и Анне Митьковой (слева)
Глава РФ вручил «Золотую Звезду» матери и вдове старшего лейтенанта Михаила Избакиева - Марине (в центре) и Анне Митьковой (слева) Фото:
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Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил «Золотой Звездой» Героя России старшего лейтенанта Михаила Избакиева. Медаль была вручена его матери Марине Избакиевой и вдове Анне Митьковой. Офицер получил ее за то, что, несмотря на тяжелые раны, до последнего вел бой с превосходящим по числу бойцами ВСУ, прикрывая отход товарищей. 

«Противник открыл огонь из гранатомета по позиции старшего лейтенанта Избакиева, в результате чего Михаил получил тяжелые ранения, однако продолжил вести бой. Несмотря на тяжелую боевую обстановку, офицер до последних сил вел бой, и выиграл время, которое позволило выйти личному составу группы на безопасное расстояние», — говорится в описании подвига по итогам награждения Героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, описание передает ТАСС.

Там отмечается, что Избакиев сначала обнаружил группу из 30 диверсантов ВСУ и замаскированные позиции артиллерии, а затем скорректировал артобстрел. В результате были уничтожены два орудия и большая часть группы. После этого старший лейтенант вступил в бой. Эвакуировав раненого товарища и взяв его пулемет, Избакиев остался прикрывать отход своей группы, подавив два вражеских минометных расчета. Дождавшись, пока товарищи отойдут на безопасное расстояние, тяжело раненный офицер выдвинулся к позициям ВС РФ, но погиб от разорвавшегося рядом гранатометного снаряда.

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Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил «Золотой Звездой» Героя России старшего лейтенанта Михаила Избакиева. Медаль была вручена его матери Марине Избакиевой и вдове Анне Митьковой. Офицер получил ее за то, что, несмотря на тяжелые раны, до последнего вел бой с превосходящим по числу бойцами ВСУ, прикрывая отход товарищей.  «Противник открыл огонь из гранатомета по позиции старшего лейтенанта Избакиева, в результате чего Михаил получил тяжелые ранения, однако продолжил вести бой. Несмотря на тяжелую боевую обстановку, офицер до последних сил вел бой, и выиграл время, которое позволило выйти личному составу группы на безопасное расстояние», — говорится в описании подвига по итогам награждения Героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, описание передает ТАСС. Там отмечается, что Избакиев сначала обнаружил группу из 30 диверсантов ВСУ и замаскированные позиции артиллерии, а затем скорректировал артобстрел. В результате были уничтожены два орудия и большая часть группы. После этого старший лейтенант вступил в бой. Эвакуировав раненого товарища и взяв его пулемет, Избакиев остался прикрывать отход своей группы, подавив два вражеских минометных расчета. Дождавшись, пока товарищи отойдут на безопасное расстояние, тяжело раненный офицер выдвинулся к позициям ВС РФ, но погиб от разорвавшегося рядом гранатометного снаряда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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