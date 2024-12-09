Как отличился на фронте Михаил Избакиев, посмертно ставший Героем России

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил «Золотой Звездой» Героя России старшего лейтенанта Михаила Избакиева. Медаль была вручена его матери Марине Избакиевой и вдове Анне Митьковой. Офицер получил ее за то, что, несмотря на тяжелые раны, до последнего вел бой с превосходящим по числу бойцами ВСУ, прикрывая отход товарищей.
«Противник открыл огонь из гранатомета по позиции старшего лейтенанта Избакиева, в результате чего Михаил получил тяжелые ранения, однако продолжил вести бой. Несмотря на тяжелую боевую обстановку, офицер до последних сил вел бой, и выиграл время, которое позволило выйти личному составу группы на безопасное расстояние», — говорится в описании подвига по итогам награждения Героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, описание передает ТАСС.
Там отмечается, что Избакиев сначала обнаружил группу из 30 диверсантов ВСУ и замаскированные позиции артиллерии, а затем скорректировал артобстрел. В результате были уничтожены два орудия и большая часть группы. После этого старший лейтенант вступил в бой. Эвакуировав раненого товарища и взяв его пулемет, Избакиев остался прикрывать отход своей группы, подавив два вражеских минометных расчета. Дождавшись, пока товарищи отойдут на безопасное расстояние, тяжело раненный офицер выдвинулся к позициям ВС РФ, но погиб от разорвавшегося рядом гранатометного снаряда.
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