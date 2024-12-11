Сын теневого мэра Перми продал долю на мини-рынке и стал преподавать экономику в вузе

Сын пермского депутата Владимира Плотникова Рустам начал преподавать в вузе
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Рустам Плотников стал ассистентом на кафедре экономики и финансов ПНИПУ
Рустам Плотников стал ассистентом на кафедре экономики и финансов ПНИПУ Фото:

Сын депутата пермской гордумы Владимира Плотникова Рустам стал ассистентом в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Информация об этом содержится на сайте вуза. Ранее он ликвидировал свой ИП и продал долю на рынке в микрорайоне Заостровка.

«Рустам Плотников по совместительству работает ассистентом на кафедре экономики и финансов ПНИПУ. Источник связывает с этим выход Плотникова-младшего из бизнеса», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

В 2020 году Плотников-младший получил диплом магистра. Научно-педагогический стаж ассистента составляет четыре года. В его сферу научных интересов входят вопросы инвестиционного развития и математического моделирования функционирования региональной экономики.

Ранее URA.RU рассказывало, что сын Владимира Плотникова Рустам выбыл из состава учредителей компании, которая управляет рынком в микрорайоне Заостровка. 16,6% долей в ООО «Оптово-продовольственный рынок» «Прикамье» получила дочь депутата Софья Плотникова. 

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Сын депутата пермской гордумы Владимира Плотникова Рустам стал ассистентом в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Информация об этом содержится на сайте вуза. Ранее он ликвидировал свой ИП и продал долю на рынке в микрорайоне Заостровка. «Рустам Плотников по совместительству работает ассистентом на кафедре экономики и финансов ПНИПУ. Источник связывает с этим выход Плотникова-младшего из бизнеса», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». В 2020 году Плотников-младший получил диплом магистра. Научно-педагогический стаж ассистента составляет четыре года. В его сферу научных интересов входят вопросы инвестиционного развития и математического моделирования функционирования региональной экономики. Ранее URA.RU рассказывало, что сын Владимира Плотникова Рустам выбыл из состава учредителей компании, которая управляет рынком в микрорайоне Заостровка. 16,6% долей в ООО «Оптово-продовольственный рынок» «Прикамье» получила дочь депутата Софья Плотникова. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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