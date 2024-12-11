Сын теневого мэра Перми продал долю на мини-рынке и стал преподавать экономику в вузе

Сын депутата пермской гордумы Владимира Плотникова Рустам стал ассистентом в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Информация об этом содержится на сайте вуза. Ранее он ликвидировал свой ИП и продал долю на рынке в микрорайоне Заостровка.
«Рустам Плотников по совместительству работает ассистентом на кафедре экономики и финансов ПНИПУ. Источник связывает с этим выход Плотникова-младшего из бизнеса», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
В 2020 году Плотников-младший получил диплом магистра. Научно-педагогический стаж ассистента составляет четыре года. В его сферу научных интересов входят вопросы инвестиционного развития и математического моделирования функционирования региональной экономики.
Ранее URA.RU рассказывало, что сын Владимира Плотникова Рустам выбыл из состава учредителей компании, которая управляет рынком в микрорайоне Заостровка. 16,6% долей в ООО «Оптово-продовольственный рынок» «Прикамье» получила дочь депутата Софья Плотникова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!