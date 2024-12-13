Учащиеся челябинского медколледжа заразились кошачьим грибком

Заболевание передается от кошек, реже собак (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Учащиеся Челябинского медколледжа заразились микроспорией — грибковым заболеванием, переносчиком которого чаще всего являются кошки. В учреждении провели все необходимые противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений, лечение зараженных и профилактическую разъяснительную работу, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Специалистами управления совместно со специалистами ГБУЗ „ОКВД № 3“ и дезинфекционного отдела ГАУЗ „ОКБ № 3“ организованы противоэпидемические мероприятия по случаям выявления микроспории среди учащихся в ГБПОУ „Челябинский медицинский колледж“. Причиной заболевания послужили контакты учащихся с двумя домашними животными (кошками), у одной из которых инфицирование подтверждено лабораторно», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что для поиска причины заболевания проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. В результате всех контактных учащихся колледжа осмотрел дерматовенеролог, они находятся под наблюдением. В помещениях проведена дезинфекция, а студентам-медикам разъяснили меры профилактики при общении с животными.

Будущим фельдшерам и медсестрам наглядно продемонстрировали, как быстро может передаваться грибковое заболевание от кошек (преимущественно котят) или собак при непосредственном контакте. Затем микроспория может передаться и от человека к человеку.