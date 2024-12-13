Певец Григорий Лепс вступил в ЛДПР

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Концерт "10 лет в родной гавани, Крымская весна" на Красной площади. Москва, лепс григорий
Григорий Лепс стал членом ЛДПР 13 декабря, в день 35-летия партии Фото:

Российский певец Григорий Лепс стал членом ЛДПР. Информацию об этом сообщил журналист Владимир Соловьев.

«Певец Григорий Лепс вступил в ЛДПР на выставке, которая посвящена 35-летию партии», — сообщил Соловьев в своем telegram-канале. В подтверждение он опубликовал партбилет Лепса, в котором указано, что певец стал членом ЛДПР 13 декабря.

Либерально-Демократическая партия России отмечает 35-летие. На торжественном мероприятии первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что партия прошла непростой путь после смерти ее основателя Владимира Жириновского. А президент РФ Владимир Путин в письменном обращении указал на вклад ЛДПР в решение важных задач на международной арене, поддержку института семьи, патриотическое воспитание и развитие науки и культуры

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Российский певец Григорий Лепс стал членом ЛДПР. Информацию об этом сообщил журналист Владимир Соловьев. «Певец Григорий Лепс вступил в ЛДПР на выставке, которая посвящена 35-летию партии», — сообщил Соловьев в своем telegram-канале. В подтверждение он опубликовал партбилет Лепса, в котором указано, что певец стал членом ЛДПР 13 декабря. Либерально-Демократическая партия России отмечает 35-летие. На торжественном мероприятии первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что партия прошла непростой путь после смерти ее основателя Владимира Жириновского. А президент РФ Владимир Путин в письменном обращении указал на вклад ЛДПР в решение важных задач на международной арене, поддержку института семьи, патриотическое воспитание и развитие науки и культуры
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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