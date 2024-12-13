Певец Григорий Лепс вступил в ЛДПР

13 декабря 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Григорий Лепс стал членом ЛДПР 13 декабря, в день 35-летия партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский певец Григорий Лепс стал членом ЛДПР. Информацию об этом сообщил журналист Владимир Соловьев. «Певец Григорий Лепс вступил в ЛДПР на выставке, которая посвящена 35-летию партии», — сообщил Соловьев в своем telegram-канале. В подтверждение он опубликовал партбилет Лепса, в котором указано, что певец стал членом ЛДПР 13 декабря. Либерально-Демократическая партия России отмечает 35-летие. На торжественном мероприятии первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что партия прошла непростой путь после смерти ее основателя Владимира Жириновского. А президент РФ Владимир Путин в письменном обращении указал на вклад ЛДПР в решение важных задач на международной арене, поддержку института семьи, патриотическое воспитание и развитие науки и культуры Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Григорий Лепс стал членом ЛДПР. Информацию об этом сообщил журналист Владимир Соловьев. «Певец Григорий Лепс вступил в ЛДПР на выставке, которая посвящена 35-летию партии», — сообщил Соловьев в своем telegram-канале. В подтверждение он опубликовал партбилет Лепса, в котором указано, что певец стал членом ЛДПР 13 декабря. Либерально-Демократическая партия России отмечает 35-летие. На торжественном мероприятии первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что партия прошла непростой путь после смерти ее основателя Владимира Жириновского. А президент РФ Владимир Путин в письменном обращении указал на вклад ЛДПР в решение важных задач на международной арене, поддержку института семьи, патриотическое воспитание и развитие науки и культуры