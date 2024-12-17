Власти Тюмени потратят 11 миллиардов рублей на развязку

Новую развязку построят не раньше 2030 года
Власти Тюменской области потратят на строительство новой развязки 11,1 млрд рублей. Путепровод появится в районе Аккумуляторной, сообщают в городской администрации.
«Протяженность путепровода составит 5,3 км. Ширина составит четыре полосы, по две в каждом направлении. Строительство проведут в период с 2026 по 2030 годы», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на представителей администрации города.
Уточняется, что проект развязки стоил области 30,5 млн рублей. Его разработала тюменская компания «Институт Тюменьгражданпроект». Заключение госэкспертизы документ получил в декабре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!