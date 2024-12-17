17 декабря 2024

Власти Тюмени потратят 11 миллиардов рублей на развязку

© Служба новостей «URA.RU»
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Новую развязку построят не раньше 2030 года
Новую развязку построят не раньше 2030 года Фото:

Власти Тюменской области потратят на строительство новой развязки 11,1 млрд рублей. Путепровод появится в районе Аккумуляторной, сообщают в городской администрации.

«Протяженность путепровода составит 5,3 км. Ширина составит четыре полосы, по две в каждом направлении. Строительство проведут в период с 2026 по 2030 годы», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на представителей администрации города.

Уточняется, что проект развязки стоил области 30,5 млн рублей. Его разработала тюменская компания «Институт Тюменьгражданпроект». Заключение госэкспертизы документ получил в декабре. 

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Власти Тюменской области потратят на строительство новой развязки 11,1 млрд рублей. Путепровод появится в районе Аккумуляторной, сообщают в городской администрации. «Протяженность путепровода составит 5,3 км. Ширина составит четыре полосы, по две в каждом направлении. Строительство проведут в период с 2026 по 2030 годы», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на представителей администрации города. Уточняется, что проект развязки стоил области 30,5 млн рублей. Его разработала тюменская компания «Институт Тюменьгражданпроект». Заключение госэкспертизы документ получил в декабре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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