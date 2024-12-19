Началась «Прямая линия» с Владимиром Путиным

Российский президент Владимир Путин официально объявил начало программы «Итоги года», также известной как «Прямая линия». В настоящий момент онлайн-трансляция проводится на ведущих федеральных телеканалах, а также в соцсетях.
«Формат совмещенный, и пресс-конференция, и прямая линия. Модераторы — Александра Суворова и Дмитрий Кулько», — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Это 21 встреча Путина в формате открытого диалога с жителями страны и журналистами, в том числе, иностранными.
В этом году при обработке вопросов активно используется искусственный интеллект от Сбера GigaChat. Предварительно, еще до начала мероприятия поступило примерно около 1,76 миллиона вопросов от россиян. Путин перед «Прямой линией» лично читает непосредственные обращения людей и готовится. URA.RU проводит онлайн-трансляцию.
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