Песков: Путин перед Прямой линией лично читает непосредственные обращения людей

Президент России Владимир Путин лично читает обращение людей перед Прямой линией. Ему приходится постоянно усовершенствовать свои знания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин с самого начала получает непосредственные обращения граждан, каждое из них распечатано на отдельном листе. Президент всегда лично просматривает достаточно много обращений, что дает очень хорошую обратную связь от граждан», — сказал Песков, его слова передают «Известия». Пресс-секретарь также заявил, что Путин обновляет свою базу знаний каждый раз по всем отраслям экономики страны и готовится к Прямой линии.
19 декабря состоится трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая сочетает элементы прямой линии и пресс-конференции президента России. Предварительно, к мероприятию уже поступило более 1,7 миллиона вопросов от граждан, обработка которых осуществляется с помощью искусственного интеллекта от Сбера GigaChat.
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