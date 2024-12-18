18 декабря 2024

Песков: Путин перед Прямой линией лично читает непосредственные обращения людей

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Владимир Путин долго готовится перед Прямой линией
Владимир Путин долго готовится перед Прямой линией Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент России Владимир Путин лично читает обращение людей перед Прямой линией. Ему приходится постоянно усовершенствовать свои знания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин с самого начала получает непосредственные обращения граждан, каждое из них распечатано на отдельном листе. Президент всегда лично просматривает достаточно много обращений, что дает очень хорошую обратную связь от граждан», — сказал Песков, его слова передают «Известия». Пресс-секретарь также заявил, что Путин обновляет свою базу знаний каждый раз по всем отраслям экономики страны и готовится к Прямой линии.

19 декабря состоится трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая сочетает элементы прямой линии и пресс-конференции президента России. Предварительно, к мероприятию уже поступило более 1,7 миллиона вопросов от граждан, обработка которых осуществляется с помощью искусственного интеллекта от Сбера GigaChat.

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Президент России Владимир Путин лично читает обращение людей перед Прямой линией. Ему приходится постоянно усовершенствовать свои знания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин с самого начала получает непосредственные обращения граждан, каждое из них распечатано на отдельном листе. Президент всегда лично просматривает достаточно много обращений, что дает очень хорошую обратную связь от граждан», — сказал Песков, его слова передают «Известия». Пресс-секретарь также заявил, что Путин обновляет свою базу знаний каждый раз по всем отраслям экономики страны и готовится к Прямой линии. 19 декабря состоится трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая сочетает элементы прямой линии и пресс-конференции президента России. Предварительно, к мероприятию уже поступило более 1,7 миллиона вопросов от граждан, обработка которых осуществляется с помощью искусственного интеллекта от Сбера GigaChat.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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