Свердловский суд ужесточил наказание подростку, поджегшему 13-летнего мальчика

Свердловский областной суд ужесточил наказание 16-летнему подростку, поджегшему своего 13-летнего товарища Ярослава Карпова, который испачкался в бензине во время поездки на питбайке. Парень проведет в воспитательной колонии на 2,5 года больше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.
«Суд признал, назначил наказание в виде лишения свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также судом частично удовлетворен гражданский иск законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего. В его пользу взыскана компенсация морального вреда в сумме 850 тысяч рублей — сумма с учетом частичного возмещения», — следует из сообщения.
Изначально Верх-Исетский райсуд назначил подростку два года лишения свободы, а сам осужденный или его законный представитель должен был выплатить пострадавшему 900 тысяч рублей. В пользу матери потерпевшего было взыскано еще 50 тысяч рублей.
Инцидент произошел в августе 2023 года в поселке Монетный. Подросток получил 50% ожогов тела. Врачи Детской клинической больницы №9 спасли ребенка. Он пробыл в больнице 66 дней. Там он перенес операцию по пересадке кожи и научился заново ходить. О жуткой истории URA.RU писало в отдельном материале.
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