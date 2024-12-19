Свердловский суд ужесточил наказание подростку, поджегшему 13-летнего мальчика

19 декабря 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Поджигателя отправили в колонию на 4,5 года (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Свердловский областной суд ужесточил наказание 16-летнему подростку, поджегшему своего 13-летнего товарища Ярослава Карпова, который испачкался в бензине во время поездки на питбайке. Парень проведет в воспитательной колонии на 2,5 года больше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. «Суд признал, назначил наказание в виде лишения свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также судом частично удовлетворен гражданский иск законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего. В его пользу взыскана компенсация морального вреда в сумме 850 тысяч рублей — сумма с учетом частичного возмещения», — следует из сообщения. Изначально Верх-Исетский райсуд назначил подростку два года лишения свободы, а сам осужденный или его законный представитель должен был выплатить пострадавшему 900 тысяч рублей. В пользу матери потерпевшего было взыскано еще 50 тысяч рублей. Инцидент произошел в августе 2023 года в поселке Монетный. Подросток получил 50% ожогов тела. Врачи Детской клинической больницы №9 спасли ребенка. Он пробыл в больнице 66 дней. Там он перенес операцию по пересадке кожи и научился заново ходить. О жуткой истории URA.RU писало в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд ужесточил наказание 16-летнему подростку, поджегшему своего 13-летнего товарища Ярослава Карпова, который испачкался в бензине во время поездки на питбайке. Парень проведет в воспитательной колонии на 2,5 года больше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. «Суд признал, назначил наказание в виде лишения свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также судом частично удовлетворен гражданский иск законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего. В его пользу взыскана компенсация морального вреда в сумме 850 тысяч рублей — сумма с учетом частичного возмещения», — следует из сообщения. Изначально Верх-Исетский райсуд назначил подростку два года лишения свободы, а сам осужденный или его законный представитель должен был выплатить пострадавшему 900 тысяч рублей. В пользу матери потерпевшего было взыскано еще 50 тысяч рублей. Инцидент произошел в августе 2023 года в поселке Монетный. Подросток получил 50% ожогов тела. Врачи Детской клинической больницы №9 спасли ребенка. Он пробыл в больнице 66 дней. Там он перенес операцию по пересадке кожи и научился заново ходить. О жуткой истории URA.RU писало в отдельном материале.