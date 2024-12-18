Дума Сургута (ХМАО) определилась с кандидатурой председателя, кресло которого пустовало с 5 июля, когда полномочия спикера сложил новый мэр города Максим Слепов. Источник в политическом истеблишменте города сообщил URA.RU, что за кандидатуру сотрудника «Сургутнефтегаза» Александра Олейникова, депутаты проголосуют на заседании 20 декабря.
«Депутаты будут голосовать в поддержку зампреда Олейникова. Заседание состоится в пятницу», — отметил инсайдер.
Олейников в беседе с журналистом не подтвердил, но и не опроверг информацию. Он отказался от комментариев и посоветовал дождаться итогов заседания.
Ранее URA.RU писало, что депутаты определились с кандидатурой Олейникова на пост спикера думы. Его конкурент, бывший военком Михаил Бехтин, пригнавший в город танк, потерпел поражение в аппаратной борьбе.
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