18 декабря 2024

Сургутские депутаты определились с датой выборов спикера и его кандидатурой. Инсайд

Дума Сургута выберет спикером зампреда Олейникова 20 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кресло председателя думы Сургута пустует с 5 июля
Кресло председателя думы Сургута пустует с 5 июля Фото:

Дума Сургута (ХМАО) определилась с кандидатурой председателя, кресло которого пустовало с 5 июля, когда полномочия спикера сложил новый мэр города Максим Слепов. Источник в политическом истеблишменте города сообщил URA.RU, что за кандидатуру сотрудника «Сургутнефтегаза» Александра Олейникова, депутаты проголосуют на заседании 20 декабря.

«Депутаты будут голосовать в поддержку зампреда Олейникова. Заседание состоится в пятницу», — отметил инсайдер.

Олейников в беседе с журналистом не подтвердил, но и не опроверг информацию. Он отказался от комментариев и посоветовал дождаться итогов заседания.

Ранее URA.RU писало, что депутаты определились с кандидатурой Олейникова на пост спикера думы. Его конкурент, бывший военком Михаил Бехтин, пригнавший в город танк, потерпел поражение в аппаратной борьбе.

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Дума Сургута (ХМАО) определилась с кандидатурой председателя, кресло которого пустовало с 5 июля, когда полномочия спикера сложил новый мэр города Максим Слепов. Источник в политическом истеблишменте города сообщил URA.RU, что за кандидатуру сотрудника «Сургутнефтегаза» Александра Олейникова, депутаты проголосуют на заседании 20 декабря. «Депутаты будут голосовать в поддержку зампреда Олейникова. Заседание состоится в пятницу», — отметил инсайдер. Олейников в беседе с журналистом не подтвердил, но и не опроверг информацию. Он отказался от комментариев и посоветовал дождаться итогов заседания. Ранее URA.RU писало, что депутаты определились с кандидатурой Олейникова на пост спикера думы. Его конкурент, бывший военком Михаил Бехтин, пригнавший в город танк, потерпел поражение в аппаратной борьбе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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