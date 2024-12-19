19 декабря 2024

Круглые сутки под камерами: как в Кургане усилят охрану порядка перед Новым годом и Рождеством

В Кургане усиливают охрану перед новогодними праздниками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Камеры видеонаблюдения будут работать круглые сутки
Камеры видеонаблюдения будут работать круглые сутки Фото:

В преддверии новогодних праздников в Кургане принимаются меры для обеспечения безопасности и стабильной оперативной обстановки. Силовики будут охранять территории праздничных мероприятий, а видеонаблюдение заработает круглосуточно. Об этом сообщает администрация Кургана, где прошло заседание антитеррористической комиссии города и оперативной группы.

«УМВД России по Кургану совместно с Курганским линейным отделом МВД на транспорте и Росгвардией на всех праздничных площадках обеспечат физическую охрану. Кроме того, для обеспечения охраны общественного порядка будут привлечены сотрудники частных охранных организаций и члены добровольной народной дружины», — указано на сайте мэрии.

В районах, где планируются массовые мероприятия, будет проведена инспекция зданий, в том числе подвалов и чердаков. Кроме того, будет изменена схема патрулирования силами патрульно-постовой службы, которые будут сконцентрированы вблизи зон проведения гуляний.

«В муниципальных культурно-досуговых учреждениях, на открытых площадках города будут проходить праздничные мероприятия. По традиции праздники будут организованы восемь основных праздничных площадок: у „Современника“ в Заозерном, около „Спутника“ в Рябково, в Гагаринском сквере, ЦПКиО, Детском парке и Троицкой площади. Как и в предыдущие годы, будут организованы новогодние автобусные туры для школьников на специально украшенных новогодних автобусах», — пишет мэрия со ссылкой на заведующую отделом культуры департамента социальной политики Татьяну Абросимову. Правоохранительные органы будут активно надзирать за хранением и продажей пиротехники.

Во время подготовки и проведения праздников в общественном транспорте пройдут проверки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Дополнительно будут проинструктированы сотрудники транспортных организаций. В режиме повышенной готовности заработают сотрудники семи пожарно-спасательного отрядов Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Курганской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В преддверии новогодних праздников в Кургане принимаются меры для обеспечения безопасности и стабильной оперативной обстановки. Силовики будут охранять территории праздничных мероприятий, а видеонаблюдение заработает круглосуточно. Об этом сообщает администрация Кургана, где прошло заседание антитеррористической комиссии города и оперативной группы. «УМВД России по Кургану совместно с Курганским линейным отделом МВД на транспорте и Росгвардией на всех праздничных площадках обеспечат физическую охрану. Кроме того, для обеспечения охраны общественного порядка будут привлечены сотрудники частных охранных организаций и члены добровольной народной дружины», — указано на сайте мэрии. В районах, где планируются массовые мероприятия, будет проведена инспекция зданий, в том числе подвалов и чердаков. Кроме того, будет изменена схема патрулирования силами патрульно-постовой службы, которые будут сконцентрированы вблизи зон проведения гуляний. «В муниципальных культурно-досуговых учреждениях, на открытых площадках города будут проходить праздничные мероприятия. По традиции праздники будут организованы восемь основных праздничных площадок: у „Современника“ в Заозерном, около „Спутника“ в Рябково, в Гагаринском сквере, ЦПКиО, Детском парке и Троицкой площади. Как и в предыдущие годы, будут организованы новогодние автобусные туры для школьников на специально украшенных новогодних автобусах», — пишет мэрия со ссылкой на заведующую отделом культуры департамента социальной политики Татьяну Абросимову. Правоохранительные органы будут активно надзирать за хранением и продажей пиротехники. Во время подготовки и проведения праздников в общественном транспорте пройдут проверки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Дополнительно будут проинструктированы сотрудники транспортных организаций. В режиме повышенной готовности заработают сотрудники семи пожарно-спасательного отрядов Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...