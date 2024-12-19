Круглые сутки под камерами: как в Кургане усилят охрану порядка перед Новым годом и Рождеством

В преддверии новогодних праздников в Кургане принимаются меры для обеспечения безопасности и стабильной оперативной обстановки. Силовики будут охранять территории праздничных мероприятий, а видеонаблюдение заработает круглосуточно. Об этом сообщает администрация Кургана, где прошло заседание антитеррористической комиссии города и оперативной группы.
«УМВД России по Кургану совместно с Курганским линейным отделом МВД на транспорте и Росгвардией на всех праздничных площадках обеспечат физическую охрану. Кроме того, для обеспечения охраны общественного порядка будут привлечены сотрудники частных охранных организаций и члены добровольной народной дружины», — указано на сайте мэрии.
В районах, где планируются массовые мероприятия, будет проведена инспекция зданий, в том числе подвалов и чердаков. Кроме того, будет изменена схема патрулирования силами патрульно-постовой службы, которые будут сконцентрированы вблизи зон проведения гуляний.
«В муниципальных культурно-досуговых учреждениях, на открытых площадках города будут проходить праздничные мероприятия. По традиции праздники будут организованы восемь основных праздничных площадок: у „Современника“ в Заозерном, около „Спутника“ в Рябково, в Гагаринском сквере, ЦПКиО, Детском парке и Троицкой площади. Как и в предыдущие годы, будут организованы новогодние автобусные туры для школьников на специально украшенных новогодних автобусах», — пишет мэрия со ссылкой на заведующую отделом культуры департамента социальной политики Татьяну Абросимову. Правоохранительные органы будут активно надзирать за хранением и продажей пиротехники.
Во время подготовки и проведения праздников в общественном транспорте пройдут проверки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Дополнительно будут проинструктированы сотрудники транспортных организаций. В режиме повышенной готовности заработают сотрудники семи пожарно-спасательного отрядов Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Курганской области.
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