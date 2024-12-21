Ванна и елки на песке: чем удивляют пермяков фотостудии в преддверии Нового года. Фото, видео

Перед Новым годом фотостудии предлагают пермякам сделать фото в ванне и на песке

22 декабря 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В студиях стоят нарядные ели и арт-объекты Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Пермские фотостудии к Новому году украсили свои залы. Кроме традиционных нарядных елей горожанам предлагают сделать фото в интерьере загородного дома, на песчаном пляже или в ванне на фоне мишуры. Как выглядят новогодние интерьеры и сколько стоит съемка — в материале URA.RU. Ванна с шариками и блестками Локация с ванной, украшенной шариками, блестками и мишурой, является одной из самых популярных у пермяков. По данным пресс-службы компании «Алендвик», ванну выбирают 10% клиентов. Спрос на такие фотосессии высок не только в преддверии новогодних праздников, но и на протяжении всего года. Фото в ванне предлагают две фотостудии в Перми: «Алендвик» и Roomlight. В первой установлена белая ванна, которая наполнена воздушными шарами. Во второй поставили черную ванну, а на ее фоне повесили серебристую мишуру. Свободное время в декабре для съемок есть в обеих студиях, но в основном в первой половине дня. Стоимость одного часа в «Алендвике» на съемку одного человека стоит 2,8 тысячи рублей, включая услуги фотографа и подарки от компании. В Roomlight цены начинаются от 1,3 тысячи рублей. Услуги фотографа в эту цену не входят. Фотосессии в ваннее популярны у пермяков пресс-служба «Алендвик» В конце декабря студия предлагает скидки на фотосессии в новогодних интерьерах страница фотостудии Roomlight в соцсети «ВКонаткте» Красный загородный дом Нарядный загородный дом как на картинке в популярном сервисе Пинтерест есть 15 минутах езды от Перми. Его организовала фотостудия «Престиж» специально для праздничных фотографий. Сам дом красно-белого цвета. Снаружи он украшен изделиями из еловых веток и гирляндами, а внутри создан уютный интерьер. Рядом с домом стоит красный ретро автомобиль. Аренда такого пространства стоит от 2 тысяч рублей. Свободного времени для боронования в декабре не так много, но возможность провести фотосессию еще есть. Также «Престиж» сдает в аренду помещения с новогодними интерьерами для съемок детей и взрослых в черте города. Под фотосессии сдают все пространство целиком страница фотостудии «Престиж» в соцсети «ВКонаткте» Новогодний кинотеатр Локация с праздничным кинотеатром сделала фотостудия «Арма». В зале установили ретро кресла зеленого цвета на фоне занавески из красного бархата, поставили елки. В качестве реквизита положили попкорн и диско-шары. Стоимость аренды зала начинается от 1,5 тысячи рублей. Другая пермская студия White wall установила в своем зале проектор, кровать и елку. Это не единственная локация. Также можно сделать фото на фоне гирлянды из кристаллов или в арке, украшенной жемчугом. В декабре аренда студии стоит от 1,1 тысячи рублей. Для фотографий даже сделали попкорн страница фотостудии «Арма» в соцсети «ВКонаткте» В White wall можно делать фото и смотреть фильмы страница фотостудии White wall в соцсети «ВКонаткте» Елки на песке Новогодние ели установили все фотостудии в городе, но только в одной можно сделать фото и в зимней локации, и в летней. Речь о студии «Бетон». В ней есть зона с белым песком, на котором можно делать фото круглый год. А сейчас к ней добавили ели. Стоимость одного часа аренды студии — от 1,3 тысячи рублей. Многие фотостудии минимально изменили обычный интерьер страница фотостудии «Бетон» в соцсети «ВКонаткте» Стена из мишуры Украшать стены мишурой любят сразу несколько студий в городе. Например, в студии Memory можно не только сделать фото на фоне стены с «дождиком», но и примерить на себя шубку из мишуры. За съемку длиной 45 минут здесь просят 5 тысяч рублей. При этом фотографа нанимать не нужно. В студии установлено зеркало, чтобы можно было видеть себя, и есть вся аппаратура. А вместо человека на кнопку фотоаппарата нажимает сам клиент при помощи специального пульта. Также шубку из мишуры и фото на серебряном фоне предлагает студия Light dreams. В соседних залах установлен огромный месяц, розовый шкаф, лошадка-качлка и новогодняя ель. Здесь аренда студии начинается от 1,6 тысячи рублей. Еще одну стену с мишурой предлагает студия «Лейка». Также в ней есть локации с огромным красным бантом или праздничным столом. Цены стартуют от 1,1 тысячи рублей за час аренды. Серебрянная стена из «дождика» есть во многих студиях страница фотостудии «Лейка» в соцсети «ВКонаткте» Рядом с елками ставят разные объекты страница фотостудии Light dreams в соцсети «ВКонаткте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские фотостудии к Новому году украсили свои залы. Кроме традиционных нарядных елей горожанам предлагают сделать фото в интерьере загородного дома, на песчаном пляже или в ванне на фоне мишуры. Как выглядят новогодние интерьеры и сколько стоит съемка — в материале URA.RU. Локация с ванной, украшенной шариками, блестками и мишурой, является одной из самых популярных у пермяков. По данным пресс-службы компании «Алендвик», ванну выбирают 10% клиентов. Спрос на такие фотосессии высок не только в преддверии новогодних праздников, но и на протяжении всего года. Фото в ванне предлагают две фотостудии в Перми: «Алендвик» и Roomlight. В первой установлена белая ванна, которая наполнена воздушными шарами. Во второй поставили черную ванну, а на ее фоне повесили серебристую мишуру. Свободное время в декабре для съемок есть в обеих студиях, но в основном в первой половине дня. Стоимость одного часа в «Алендвике» на съемку одного человека стоит 2,8 тысячи рублей, включая услуги фотографа и подарки от компании. В Roomlight цены начинаются от 1,3 тысячи рублей. Услуги фотографа в эту цену не входят. Нарядный загородный дом как на картинке в популярном сервисе Пинтерест есть 15 минутах езды от Перми. Его организовала фотостудия «Престиж» специально для праздничных фотографий. Сам дом красно-белого цвета. Снаружи он украшен изделиями из еловых веток и гирляндами, а внутри создан уютный интерьер. Рядом с домом стоит красный ретро автомобиль. Аренда такого пространства стоит от 2 тысяч рублей. Свободного времени для боронования в декабре не так много, но возможность провести фотосессию еще есть. Также «Престиж» сдает в аренду помещения с новогодними интерьерами для съемок детей и взрослых в черте города. Локация с праздничным кинотеатром сделала фотостудия «Арма». В зале установили ретро кресла зеленого цвета на фоне занавески из красного бархата, поставили елки. В качестве реквизита положили попкорн и диско-шары. Стоимость аренды зала начинается от 1,5 тысячи рублей. Другая пермская студия White wall установила в своем зале проектор, кровать и елку. Это не единственная локация. Также можно сделать фото на фоне гирлянды из кристаллов или в арке, украшенной жемчугом. В декабре аренда студии стоит от 1,1 тысячи рублей. Елки на песке Новогодние ели установили все фотостудии в городе, но только в одной можно сделать фото и в зимней локации, и в летней. Речь о студии «Бетон». В ней есть зона с белым песком, на котором можно делать фото круглый год. А сейчас к ней добавили ели. Стоимость одного часа аренды студии — от 1,3 тысячи рублей. Стена из мишуры Украшать стены мишурой любят сразу несколько студий в городе. Например, в студии Memory можно не только сделать фото на фоне стены с «дождиком», но и примерить на себя шубку из мишуры. За съемку длиной 45 минут здесь просят 5 тысяч рублей. При этом фотографа нанимать не нужно. В студии установлено зеркало, чтобы можно было видеть себя, и есть вся аппаратура. А вместо человека на кнопку фотоаппарата нажимает сам клиент при помощи специального пульта. Также шубку из мишуры и фото на серебряном фоне предлагает студия Light dreams. В соседних залах установлен огромный месяц, розовый шкаф, лошадка-качлка и новогодняя ель. Здесь аренда студии начинается от 1,6 тысячи рублей. Еще одну стену с мишурой предлагает студия «Лейка». Также в ней есть локации с огромным красным бантом или праздничным столом. Цены стартуют от 1,1 тысячи рублей за час аренды.