21 декабря 2024

Ванна и елки на песке: чем удивляют пермяков фотостудии в преддверии Нового года. Фото, видео

Перед Новым годом фотостудии предлагают пермякам сделать фото в ванне и на песке
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние оформления входных групп. Екатеринбург, праздник, освещение, оформление, светильник, месяц, декор, новый год, еловые ветки
В студиях стоят нарядные ели и арт-объекты Фото:

Пермские фотостудии к Новому году украсили свои залы. Кроме традиционных нарядных елей горожанам предлагают сделать фото в интерьере загородного дома, на песчаном пляже или в ванне на фоне мишуры. Как выглядят новогодние интерьеры и сколько стоит съемка — в материале URA.RU.

Ванна с шариками и блестками

Локация с ванной, украшенной шариками, блестками и мишурой, является одной из самых популярных у пермяков. По данным пресс-службы компании «Алендвик», ванну выбирают 10% клиентов. Спрос на такие фотосессии высок не только в преддверии новогодних праздников, но и на протяжении всего года.

Фото в ванне предлагают две фотостудии в Перми: «Алендвик» и Roomlight. В первой установлена белая ванна, которая наполнена воздушными шарами. Во второй поставили черную ванну, а на ее фоне повесили серебристую мишуру. Свободное время в декабре для съемок есть в обеих студиях, но в основном в первой половине дня. Стоимость одного часа в «Алендвике» на съемку одного человека стоит 2,8 тысячи рублей, включая услуги фотографа и подарки от компании. В Roomlight цены начинаются от 1,3 тысячи рублей. Услуги фотографа в эту цену не входят.

Фотосессии в ваннее популярны у пермяков
Фотосессии в ваннее популярны у пермяков
В конце декабря студия предлагает скидки на фотосессии в новогодних интерьерах
В конце декабря студия предлагает скидки на фотосессии в новогодних интерьерах

Красный загородный дом

Нарядный загородный дом как на картинке в популярном сервисе Пинтерест есть 15 минутах езды от Перми. Его организовала фотостудия «Престиж» специально для праздничных фотографий. Сам дом красно-белого цвета. Снаружи он украшен изделиями из еловых веток и гирляндами, а внутри создан уютный интерьер. Рядом с домом стоит красный ретро автомобиль. Аренда такого пространства стоит от 2 тысяч рублей. Свободного времени для боронования в декабре не так много, но возможность провести фотосессию еще есть. Также «Престиж» сдает в аренду помещения с новогодними интерьерами для съемок детей и взрослых в черте города.

Под фотосессии сдают все пространство целиком
Под фотосессии сдают все пространство целиком

Новогодний кинотеатр

Локация с праздничным кинотеатром сделала фотостудия «Арма». В зале установили ретро кресла зеленого цвета на фоне занавески из красного бархата, поставили елки. В качестве реквизита положили попкорн и диско-шары. Стоимость аренды зала начинается от 1,5 тысячи рублей.

Другая пермская студия White wall установила в своем зале проектор, кровать и елку. Это не единственная локация. Также можно сделать фото на фоне гирлянды из кристаллов или в арке, украшенной жемчугом. В декабре аренда студии стоит от 1,1 тысячи рублей.

Для фотографий даже сделали попкорн
Для фотографий даже сделали попкорн
В White wall можно делать фото и смотреть фильмы
В White wall можно делать фото и смотреть фильмы

Елки на песке

Новогодние ели установили все фотостудии в городе, но только в одной можно сделать фото и в зимней локации, и в летней. Речь о студии «Бетон». В ней есть зона с белым песком, на котором можно делать фото круглый год. А сейчас к ней добавили ели. Стоимость одного часа аренды студии — от 1,3 тысячи рублей.

Многие фотостудии минимально изменили обычный интерьер
Многие фотостудии минимально изменили обычный интерьер

Стена из мишуры

Украшать стены мишурой любят сразу несколько студий в городе. Например, в студии Memory можно не только сделать фото на фоне стены с «дождиком», но и примерить на себя шубку из мишуры. За съемку длиной 45 минут здесь просят 5 тысяч рублей. При этом фотографа нанимать не нужно. В студии установлено зеркало, чтобы можно было видеть себя, и есть вся аппаратура. А вместо человека на кнопку фотоаппарата нажимает сам клиент при помощи специального пульта.

Также шубку из мишуры и фото на серебряном фоне предлагает студия Light dreams. В соседних залах установлен огромный месяц, розовый шкаф, лошадка-качлка и новогодняя ель. Здесь аренда студии начинается от 1,6 тысячи рублей.

Еще одну стену с мишурой предлагает студия «Лейка». Также в ней есть локации с огромным красным бантом или праздничным столом. Цены стартуют от 1,1 тысячи рублей за час аренды.

Серебрянная стена из «дождика» есть во многих студиях
Серебрянная стена из «дождика» есть во многих студиях
Рядом с елками ставят разные объекты
Рядом с елками ставят разные объекты

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Пермские фотостудии к Новому году украсили свои залы. Кроме традиционных нарядных елей горожанам предлагают сделать фото в интерьере загородного дома, на песчаном пляже или в ванне на фоне мишуры. Как выглядят новогодние интерьеры и сколько стоит съемка — в материале URA.RU. Локация с ванной, украшенной шариками, блестками и мишурой, является одной из самых популярных у пермяков. По данным пресс-службы компании «Алендвик», ванну выбирают 10% клиентов. Спрос на такие фотосессии высок не только в преддверии новогодних праздников, но и на протяжении всего года. Фото в ванне предлагают две фотостудии в Перми: «Алендвик» и Roomlight. В первой установлена белая ванна, которая наполнена воздушными шарами. Во второй поставили черную ванну, а на ее фоне повесили серебристую мишуру. Свободное время в декабре для съемок есть в обеих студиях, но в основном в первой половине дня. Стоимость одного часа в «Алендвике» на съемку одного человека стоит 2,8 тысячи рублей, включая услуги фотографа и подарки от компании. В Roomlight цены начинаются от 1,3 тысячи рублей. Услуги фотографа в эту цену не входят. Нарядный загородный дом как на картинке в популярном сервисе Пинтерест есть 15 минутах езды от Перми. Его организовала фотостудия «Престиж» специально для праздничных фотографий. Сам дом красно-белого цвета. Снаружи он украшен изделиями из еловых веток и гирляндами, а внутри создан уютный интерьер. Рядом с домом стоит красный ретро автомобиль. Аренда такого пространства стоит от 2 тысяч рублей. Свободного времени для боронования в декабре не так много, но возможность провести фотосессию еще есть. Также «Престиж» сдает в аренду помещения с новогодними интерьерами для съемок детей и взрослых в черте города. Локация с праздничным кинотеатром сделала фотостудия «Арма». В зале установили ретро кресла зеленого цвета на фоне занавески из красного бархата, поставили елки. В качестве реквизита положили попкорн и диско-шары. Стоимость аренды зала начинается от 1,5 тысячи рублей. Другая пермская студия White wall установила в своем зале проектор, кровать и елку. Это не единственная локация. Также можно сделать фото на фоне гирлянды из кристаллов или в арке, украшенной жемчугом. В декабре аренда студии стоит от 1,1 тысячи рублей. Елки на песке Новогодние ели установили все фотостудии в городе, но только в одной можно сделать фото и в зимней локации, и в летней. Речь о студии «Бетон». В ней есть зона с белым песком, на котором можно делать фото круглый год. А сейчас к ней добавили ели. Стоимость одного часа аренды студии — от 1,3 тысячи рублей. Стена из мишуры Украшать стены мишурой любят сразу несколько студий в городе. Например, в студии Memory можно не только сделать фото на фоне стены с «дождиком», но и примерить на себя шубку из мишуры. За съемку длиной 45 минут здесь просят 5 тысяч рублей. При этом фотографа нанимать не нужно. В студии установлено зеркало, чтобы можно было видеть себя, и есть вся аппаратура. А вместо человека на кнопку фотоаппарата нажимает сам клиент при помощи специального пульта. Также шубку из мишуры и фото на серебряном фоне предлагает студия Light dreams. В соседних залах установлен огромный месяц, розовый шкаф, лошадка-качлка и новогодняя ель. Здесь аренда студии начинается от 1,6 тысячи рублей. Еще одну стену с мишурой предлагает студия «Лейка». Также в ней есть локации с огромным красным бантом или праздничным столом. Цены стартуют от 1,1 тысячи рублей за час аренды.
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