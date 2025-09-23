Прокуратура намерена отправить экс-начальника пермской колонии обратно в СИЗО

Гособвинение оспаривает решение Чусовского районного суда о назначении экс-начальник ИК-37 Илье Асламову и предпринимателю Олегу Попову меры пресечения в виде домашнего ареста. Информацию об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Наличие положительных характеристик и то, что в суде были уже допрошены некоторые свидетели не является основанием для изменения меры пресечения. Именно содержание в СИЗО позволит объективно и как можно скорее рассмотреть уголовное дело в суде», — считает прокуратура. Асламов и Попов находились в СИЗО полтора года. Под стражу они были заключены сразу после задержания и предъявления обвинений. 17 сентября мера пресечения была изменена и обоих подсудимых отправили под домашний арест.
В картотеке Чусовского городского суда указано, что апелляционная жалоба была подана 19 сентября. В пресс-службе краевого суда URA.RU уточнили, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Асламова и Попова судят за то, что первый якобы получил взятку от заключенного Руслана Алиева, а Попов ее передал. На вымогательства в колонии № 37, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов Алиев жаловался еще летом 2023 года, тогда он записал свои жалобы на видео. Весной 2024 года Асламова и Попова задержали, после предъявили обвинение в покушение на получение и передачу взятки, но позже дело переквалифицировали. Это уже второе рассмотрение уголовного дела, первый раз суд вернул материалы в прокуратуру из-за существенных ошибок, допущенных следователем.
