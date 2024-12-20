Пробки в Тюмени организовались после 17 вечера
Пробки в Тюмени оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.
«Тюмень, 20 декабря, 17:00. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС.
Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, Республики и других.
Сервисом отмечено семь ДТП. Аварии зафиксированы на Московском и Червишевском тракте, улицах Пермякова, Дружбы и других.
Заторы сосредоточены в центральной части города
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