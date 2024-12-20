На дорогах Тюмени образовались девятибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробки в Тюмени организовались после 17 вечера
Пробки в Тюмени организовались после 17 вечера Фото:

Пробки в Тюмени оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.

«Тюмень, 20 декабря, 17:00. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС.

Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, Республики и других.

Сервисом отмечено семь ДТП. Аварии зафиксированы на Московском и Червишевском тракте, улицах Пермякова, Дружбы и других.

Заторы сосредоточены в центральной части города
Заторы сосредоточены в центральной части города
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пробки в Тюмени оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС. «Тюмень, 20 декабря, 17:00. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС. Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, Республики и других. Сервисом отмечено семь ДТП. Аварии зафиксированы на Московском и Червишевском тракте, улицах Пермякова, Дружбы и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...