Мэр Титовский расставил акценты в праздновании юбилея столицы Ямала

Юбилей города Салехарда (столица ЯНАО) будет посвящен в первую очередь его истории. Организаторы не видят его как увеселительное событие и хотят рассказать о том, как и кто создавал город, сделать праздник более познавательным, сообщил мэр Алексей Титовский
«Будет много и спортивных мероприятий, несколько отвлеченных от исторической части, но тем не менее с большим вовлечением жителей. Они будут проходить уже с весны», — рассказал Алексей Титовский, подводя итоги года в прямом эфире
Горожан и гостей Салехарда ожидают арктические зимние игры, соревнования по волейболу на снегу, выступления мотофристайлеров и пауэрлифтеров. Глава города также анонсировал масштабный фестиваль уличных театров, приуроченный к юбилею ямальской столицы. «Всех секретов не буду выдавать, чтобы сохранить некоторую интригу, но то, что это будет интересно и зрелищно, — я вам гарантирую», — заключил Алексей Титовский.
В 2024 году на День города в Салехарде также проводили множество праздничных мероприятий. Ранее URA.RU сообщало о программе 429-летия ямальской столицы.
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