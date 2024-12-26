Мэр Титовский расставил акценты в праздновании юбилея столицы Ямала

Истории, спорту и культуре будет посвящено 430-летие Салехарда
© Служба новостей «URA.RU»
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Салехард отметит 430 лет в 2025 году
Салехард отметит 430 лет в 2025 году Фото:

Юбилей города Салехарда (столица ЯНАО) будет посвящен в первую очередь его истории. Организаторы не видят его как увеселительное событие и хотят рассказать о том, как и кто создавал город, сделать праздник более познавательным, сообщил мэр Алексей Титовский

«Будет много и спортивных мероприятий, несколько отвлеченных от исторической части, но тем не менее с большим вовлечением жителей. Они будут проходить уже с весны», — рассказал Алексей Титовский, подводя итоги года в прямом эфире

Горожан и гостей Салехарда ожидают арктические зимние игры, соревнования по волейболу на снегу, выступления мотофристайлеров и пауэрлифтеров. Глава города также анонсировал масштабный фестиваль уличных театров, приуроченный к юбилею ямальской столицы. «Всех секретов не буду выдавать, чтобы сохранить некоторую интригу, но то, что это будет интересно и зрелищно, — я вам гарантирую», — заключил Алексей Титовский.

В 2024 году на День города в Салехарде также проводили множество праздничных мероприятий. Ранее URA.RU сообщало о программе 429-летия ямальской столицы.

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Юбилей города Салехарда (столица ЯНАО) будет посвящен в первую очередь его истории. Организаторы не видят его как увеселительное событие и хотят рассказать о том, как и кто создавал город, сделать праздник более познавательным, сообщил мэр Алексей Титовский «Будет много и спортивных мероприятий, несколько отвлеченных от исторической части, но тем не менее с большим вовлечением жителей. Они будут проходить уже с весны», — рассказал Алексей Титовский, подводя итоги года в прямом эфире Горожан и гостей Салехарда ожидают арктические зимние игры, соревнования по волейболу на снегу, выступления мотофристайлеров и пауэрлифтеров. Глава города также анонсировал масштабный фестиваль уличных театров, приуроченный к юбилею ямальской столицы. «Всех секретов не буду выдавать, чтобы сохранить некоторую интригу, но то, что это будет интересно и зрелищно, — я вам гарантирую», — заключил Алексей Титовский. В 2024 году на День города в Салехарде также проводили множество праздничных мероприятий. Ранее URA.RU сообщало о программе 429-летия ямальской столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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