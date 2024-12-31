31 декабря 2024
30 декабря 2024

Снегопад в Тюмени продлится весь первый день нового года. Скрин

В Тюмени за сутки выпадет недельная норма осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад закончится после полуночи 2 января
Снегопад закончится после полуночи 2 января Фото:

В Тюмени в течение первого дня нового 2025 года выпадет до пяти миллиметров осадков. Это составляет почти недельную норму осадков для января по многолетним наблюдениям. Прогнозом делится метеорологический ресурс Gismeteo.

«Максимально плотные осадки будут продолжаться примерно до 14:00, однако и после не закончатся. В течение всего дня снег будет сыпать с переменной силой», — сообщает Gismeteo.

Отмечается, что к середине дня обычные осадки могут превратиться в настоящую метель. Скорость ветра в пиках будет составлять до 11 метров в секунду. После полуночи осадки прекратятся.

Прогноз погоды на сутки
Прогноз погоды на сутки
Фото:

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В Тюмени в течение первого дня нового 2025 года выпадет до пяти миллиметров осадков. Это составляет почти недельную норму осадков для января по многолетним наблюдениям. Прогнозом делится метеорологический ресурс Gismeteo. «Максимально плотные осадки будут продолжаться примерно до 14:00, однако и после не закончатся. В течение всего дня снег будет сыпать с переменной силой», — сообщает Gismeteo. Отмечается, что к середине дня обычные осадки могут превратиться в настоящую метель. Скорость ветра в пиках будет составлять до 11 метров в секунду. После полуночи осадки прекратятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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