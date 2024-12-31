Снегопад закончится после полуночи 2 января
В Тюмени в течение первого дня нового 2025 года выпадет до пяти миллиметров осадков. Это составляет почти недельную норму осадков для января по многолетним наблюдениям. Прогнозом делится метеорологический ресурс Gismeteo.
«Максимально плотные осадки будут продолжаться примерно до 14:00, однако и после не закончатся. В течение всего дня снег будет сыпать с переменной силой», — сообщает Gismeteo.
Отмечается, что к середине дня обычные осадки могут превратиться в настоящую метель. Скорость ветра в пиках будет составлять до 11 метров в секунду. После полуночи осадки прекратятся.
Прогноз погоды на сутки
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!