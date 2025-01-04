Продюсер «Ласкового мая» пришел в ярость после новогоднего концерта на Первом канале

Звезды, исполнившие хиты Юрия Шатунова в новогоднюю ночь на Первом канале, получат судебные иски и штрафы. Об этом сообщил музыкальный экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.
«Они за все заплатят... Всех, невзирая на их имена, ждут суды, и очень серьезные штрафы», — передает слова Разина «Московский комсомолец». Продюсер отметил, что все артисты, участвовавшие в концерте и исполнившие песни без его разрешения как автора и владельца прав на эти произведения, будут привлечены к ответственности.
Разин заявил, что участникам мероприятия уже направлены претензии. По его словам, если они в досудебном порядке не возместят материальный ущерб в размере 85 тысяч долларов за каждое нарушение, то всех ждет судебное разбирательство.
Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Незадолго до смерти проходил его судебный процесс с Андреем Разиным. Продюсер пытался запретить певцу исполнять песни группы «Ласковый май». Однако Шатунов все же выиграл последний суд, закрепив за собой авторские права на песни. Об этом писал «Царьград».
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