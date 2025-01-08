Стало известно, будут ли ограничения в школах из-за метапневмовируса

В российских школах не намерены вводить ограничения в связи с метапневмовирусом. Об этом сообщает Минпросвещения РФ.
«Наша система образования продолжает работать в штатном режиме. На данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Вспышка метапневмовируса (HMPV) была зафиксирована на границе с Россией (в Казахстане). Он наиболее опасен для пожилых и детей, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Заболевание может спровоцировать бронхиолит и пневмонию.
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