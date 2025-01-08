08 января 2025

Стало известно, будут ли ограничения в школах из-за метапневмовируса

Кравцов заявил о продолжении работы школ, несмотря на метапневмовирус
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за вируса закрывать школы в России не планируется
Из-за вируса закрывать школы в России не планируется Фото:

В российских школах не намерены вводить ограничения в связи с метапневмовирусом. Об этом сообщает Минпросвещения РФ.

«Наша система образования продолжает работать в штатном режиме. На данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Вспышка метапневмовируса (HMPV) была зафиксирована на границе с Россией (в Казахстане). Он наиболее опасен для пожилых и детей, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Заболевание может спровоцировать бронхиолит и пневмонию.

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В российских школах не намерены вводить ограничения в связи с метапневмовирусом. Об этом сообщает Минпросвещения РФ. «Наша система образования продолжает работать в штатном режиме. На данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова передает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Вспышка метапневмовируса (HMPV) была зафиксирована на границе с Россией (в Казахстане). Он наиболее опасен для пожилых и детей, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Заболевание может спровоцировать бронхиолит и пневмонию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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