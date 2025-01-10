Молодогвардейцы и волонтеры устроят спортивные праздники для детей Донбасса

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«Молодая Гвардия Единой России» окажут адресную помощь жителям Донбасса
«Молодая Гвардия Единой России» окажут адресную помощь жителям Донбасса Фото:

«Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» занимаются организацией спортивных мероприятий для детей Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба ЕР. Помимо спортивных активностей, волонтеры также будут оказывать адресную помощь местным жителям и работать в медицинских учреждениях.

«„В течение всех новогодних праздников наши волонтёры продолжают работу в новых регионах. В частности, мы поздравили тысячи детей и организовали для них праздничные мероприятия. Одной из основных задач нашего первого в наступившем году, юбилейного, 80-го, отряда останется работа с подрастающим поколением“, — сказал председатель „Молодой Гвардии“ Антон Демидов. Его слова приводятся в telegram-канале „Единой России“. Уточняется, что для детей будет организована серия спортивных мастер-классов и эстафет. Кроме того, волонтеры прибудут с гуманитарной помощью, она будет распределена среди местных жителей, включая пожилых людей, ветеранов и многодетные семьи.

С начала действия новых регионов от 30 марта 2022 года, отряды «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» постоянно находятся на территории, предоставляя необходимую поддержку. Волонтеры не только оказывают помощь в лечебных заведениях, но и проводят различные досуговые мероприятия для детей, а также доставляют помощь российским военнослужащим и врачам.

В пресс-службе ЕР напомнили, что желающие могут присоединиться к волонтерскому движению. Набор добровольцев продолжается, следующая отправка в новые регионы России запланирована на 20 января. Волонтеры будут заниматься восстановлением мирной жизни на освобожденных территориях. В добровольцы могут записаться все граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, не имеющие хронических болезней и долгов по налогам. 

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«Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» занимаются организацией спортивных мероприятий для детей Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба ЕР. Помимо спортивных активностей, волонтеры также будут оказывать адресную помощь местным жителям и работать в медицинских учреждениях. «„В течение всех новогодних праздников наши волонтёры продолжают работу в новых регионах. В частности, мы поздравили тысячи детей и организовали для них праздничные мероприятия. Одной из основных задач нашего первого в наступившем году, юбилейного, 80-го, отряда останется работа с подрастающим поколением“, — сказал председатель „Молодой Гвардии“ Антон Демидов. Его слова приводятся в telegram-канале „Единой России“. Уточняется, что для детей будет организована серия спортивных мастер-классов и эстафет. Кроме того, волонтеры прибудут с гуманитарной помощью, она будет распределена среди местных жителей, включая пожилых людей, ветеранов и многодетные семьи. С начала действия новых регионов от 30 марта 2022 года, отряды «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» постоянно находятся на территории, предоставляя необходимую поддержку. Волонтеры не только оказывают помощь в лечебных заведениях, но и проводят различные досуговые мероприятия для детей, а также доставляют помощь российским военнослужащим и врачам. В пресс-службе ЕР напомнили, что желающие могут присоединиться к волонтерскому движению. Набор добровольцев продолжается, следующая отправка в новые регионы России запланирована на 20 января. Волонтеры будут заниматься восстановлением мирной жизни на освобожденных территориях. В добровольцы могут записаться все граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, не имеющие хронических болезней и долгов по налогам. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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