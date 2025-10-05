Россиянам перечислили детские выплаты, которые вырастут в 2026 году

В 2026 году будет проиндексирован материнский капитал и другие детские выплаты. В их число входят единовременное пособие при рождении ребенка, максимальная сумма пособия по беременности и родам и другие. Об этом заявила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
«Сумма маткапитала на первенца увеличится до 737,2 тысяч рублей, „доплата“ за второго ребенка составит 236,9 тысяч рублей, маткапитал на второго ребенка, если на первого семья не получала сертификат, увеличится до 974,1 тысяч рублей», — заявила Дайнеко. Ее слова приводит агентство «Прайм». Таким образом, согласно прогнозам, маткапитал в 2026 году будет проиндексирован на 6,8%.
По словам Дайнеко, также увеличатся суммы других детских выплат: единовременное пособие при рождении ребенка (до 28 773 рублей), максимальная сумма пособия по беременности и родам, которая полагается работающим женщинам (до 955,8 тысячи рублей). Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет тоже будет увеличен (до 83 тысяч рублей в месяц) и, в связи с повышением МРОТ, минимальный размер пособия по больничному листу также увеличится.
Ранее руководитель Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что ведомство выплатило 750 тысяч пособий при рождении ребенка за 2025 год. Он также отметил, что из общего числа выплат 600 тысяч получили матери, которые работают по официальному трудовому договору. Остальные 150 тысяч пособий были выделены женщинам, которые на момент рождения ребенка не имели работы. Об этом сообщал «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.