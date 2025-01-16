Украина массово атаковала Россию десятками беспилотников

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Киев запустил по РФ до 27 своих дронов, уточнили в Минобороны РФ
Киев запустил по РФ до 27 своих дронов, уточнили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За ночь Украина атаковала своими дронами четыре российских региона. В частности, были запущены до 27 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За ночь [российскими средствами ПВО] сбиты 27 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Российские военные также активно используют беспилотники против ВСУ. Недавно были представлены новые новгородские дроны «Вандал», которые работают на оптоволокне

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За ночь Украина атаковала своими дронами четыре российских региона. В частности, были запущены до 27 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За ночь [российскими средствами ПВО] сбиты 27 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Российские военные также активно используют беспилотники против ВСУ. Недавно были представлены новые новгородские дроны «Вандал», которые работают на оптоволокне. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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