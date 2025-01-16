Украина массово атаковала Россию десятками беспилотников

За ночь Украина атаковала своими дронами четыре российских региона. В частности, были запущены до 27 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За ночь [российскими средствами ПВО] сбиты 27 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Российские военные также активно используют беспилотники против ВСУ. Недавно были представлены новые новгородские дроны «Вандал», которые работают на оптоволокне.
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