Курган и Шадринск готовятся к Крещению, в то время как в других округах запретили купания

В воскресенье, 19 января, в Шадринске будет ограничено движение на улице Кондюрина. Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятия «Крещение Господне», сообщает пресс-служба мэрии Шадринска. Также купания пройдут в Кургане, в то время как в четырех округах региона омовения в реках и озерах запрещены из-за тонкого льда.
«С 9:00 до 23:00 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Кондюрина от Комсомольской до Розы Люксембург», — сообщает организатор мероприятия в Шадринске. Для участников мероприятия и жителей города будет организован обходной маршрут. Городские власти просят водителей заранее планировать свои поездки и избегать данного участка в указанные часы.
Толщина льда на реке Исеть в районе Шадринска безопасна для крещенских купаний. Власти ранее провели замеры и сообщили, что минимальная толщина составляет 32 см, местами до 40 см. Несмотря на оттепель, условия остаются подходящими для праздника. Подготовка включает расчистку территории, установку палаток и дежурство спасателей.
В других четырех округах Курганской области крещенских купаний не будет. Под запрет попали купели в Каргапольском, Катайском, Шумихинском и Белозерском округах. Причины связаны с тонким льдом из-за теплой зимы. В Кургане купания пройдут на Голубых озерах, где будут подготовлены три купели. Карту всех купелей можно увидеть — здесь.
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