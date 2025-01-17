Мишустин провел перестановки в Минцифры

Иван Лебедев назначен новым заместителем главы Министерства цифрового развития. Об этом стало известно из документа за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованного на официальном портале правовых актов.
«Назначить Лебедева Ивана Вячеславовича статс-секретарем — заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов РФ. С этой должности Мишустин снял Алену Руденко по ее же просьбе.
В ноябре 2023 года Лебедева освободили от занимаемой должности заместителя министра сельского хозяйства. Распоряжение об этом также было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Лебедев занимал эту должность с 2016 года.
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