Вскрылось, кто и зачем привез легендарный DeLorean из фильма «Назад в будущее» в Пермь

DeLorean из фильма «Назад в будущее», который был замечен обывателями в Перми, привезли на корпоратив одной из местных IT-компаний. Выяснилось, что машина на ходу, а в прикамскую столицу ее доставили из Нижнего Новгорода.
«DeLorean DMC-12 приехал из Нижнего. Автомобиль оригинальный, его сделали в Ирландии. Но это не та же машина, которую снимали в фильме», — передает портал 59.RU.
По данным СМИ, таких экземпляров в РФ всего три. Это единственный DeLorean, который перемещается по городам. Он полностью исправен, на нем можно ездить.
Очевидцы, которым на глаза попалась техника, сообщали, что радовались как дети при виде автомобиля. Фантастическую машину в Пермь привезли на прицепе.
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