Питерского актера из «Тайн следствия» госпитализировали

Mash: актера из «Тайны следствия» Виктора Тищенко увезли в реанимацию
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Героя «Тайны следствия» Виктора Тищенко госпитализировали с приступом судорог
Героя «Тайны следствия» Виктора Тищенко госпитализировали с приступом судорог Фото:

Актер Виктор Тищенко, известный по участию в сериале «Тайны следствия», был госпитализирован в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на съемочной площадке проекта «Дом с ментами — 2», где артист упал со ступенек.

«Виктора Тищенко госпитализировали в тяжёлом состоянии — в реанимацию с приступом судорог питерский актер попал прямо со съёмочной площадки „Дома с ментами — 2“, — сообщает telegram-канал Mash на Мойке. По данным канала, у актера диагностировали поражение головного мозга, вызванное токсическими веществами.

Сообщается, что состояние Тищенко осложнилось из-за отказа от алкоголя после длительного его употребления. В момент происшествия актер находился без присмотра после приезда на съемки вместе с помощником режиссера.

Тищенко участвовал в съемках таких сериалов, как «Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Свои». Премьера первого сезона сериала «Дом с ментами» состоялась в 2024 году. Сюжет сериала разворачивается вокруг оперативников, вынужденных жить и работать в заброшенном полицейском участке. Во втором сезоне этого сериала ожидается появление персонажа по имени Виктор.

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Актер Виктор Тищенко, известный по участию в сериале «Тайны следствия», был госпитализирован в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на съемочной площадке проекта «Дом с ментами — 2», где артист упал со ступенек. «Виктора Тищенко госпитализировали в тяжёлом состоянии — в реанимацию с приступом судорог питерский актер попал прямо со съёмочной площадки „Дома с ментами — 2“, — сообщает telegram-канал Mash на Мойке. По данным канала, у актера диагностировали поражение головного мозга, вызванное токсическими веществами. Сообщается, что состояние Тищенко осложнилось из-за отказа от алкоголя после длительного его употребления. В момент происшествия актер находился без присмотра после приезда на съемки вместе с помощником режиссера. Тищенко участвовал в съемках таких сериалов, как «Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Свои». Премьера первого сезона сериала «Дом с ментами» состоялась в 2024 году. Сюжет сериала разворачивается вокруг оперативников, вынужденных жить и работать в заброшенном полицейском участке. Во втором сезоне этого сериала ожидается появление персонажа по имени Виктор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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