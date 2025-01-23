Питерского актера из «Тайн следствия» госпитализировали

Актер Виктор Тищенко, известный по участию в сериале «Тайны следствия», был госпитализирован в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на съемочной площадке проекта «Дом с ментами — 2», где артист упал со ступенек.
«Виктора Тищенко госпитализировали в тяжёлом состоянии — в реанимацию с приступом судорог питерский актер попал прямо со съёмочной площадки „Дома с ментами — 2“, — сообщает telegram-канал Mash на Мойке. По данным канала, у актера диагностировали поражение головного мозга, вызванное токсическими веществами.
Сообщается, что состояние Тищенко осложнилось из-за отказа от алкоголя после длительного его употребления. В момент происшествия актер находился без присмотра после приезда на съемки вместе с помощником режиссера.
Тищенко участвовал в съемках таких сериалов, как «Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Свои». Премьера первого сезона сериала «Дом с ментами» состоялась в 2024 году. Сюжет сериала разворачивается вокруг оперативников, вынужденных жить и работать в заброшенном полицейском участке. Во втором сезоне этого сериала ожидается появление персонажа по имени Виктор.
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