Путин напомнил всему миру о вкладе СССР в освобождение Освенцима

Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость вклада СССР в освобождение концлагеря Освенцим во время празднования Международного дня памяти жертв Холокоста. Об этом сообщает Кремль.
«И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории», — подчеркнул Путин, его слова приводятся на сайте Кремля. По его словам, именно СССР разгромили нацистов и открыли миру правду о их зверствах. Он также выразил признательность гражданам России как прямым потомкам поколения победителей.
Путин также выразил надежду, что российская еврейская община и организаторы мемориальных мероприятий продолжат свою активную работу по продвижению гуманистических ценностей и борьбе с неонацистским реваншизмом. Он заявил, что Российская Федерация приложит все усилия, чтобы предотвратить распространение антисемитизма, русофобии и прочих идеологий расовой ненависти.
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