Без мата и тюремного жаргона: в Кургане пройдет фестиваль шансона

В Кургане стартует фестиваль шансона «За Уралом есть шансон», который пройдет во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ). Организаторы заявили о фестивале песен без нецензурных выражений, собирают заявки участников. Об этом сообщается в соцсетях.
«На сцене ДКЖ выступят музыканты с любимыми песнями, а также с композициями собственного сочинения <...> фестиваль называется „За Уралом есть шансон“», — сообщает telegram-канал «Курган / Афиша и события». Выступления артистов пройдут 27 февраля и 1 марта. На фестивале запрещены песни с ненормативной лексикой.
Заявки на участие принимаются до 25 февраля, а жителей и гостей города ожидают выступления музыкантов. 'По положению фестиваля, при исполнении запрещены песни, содержащие ненормативную лексику, жаргон, уголовную тематику, имеющие в содержании признаки пропаганды алкоголя, табакокурения и наркомании, разжигания национальной, расовой либо религиозной розни', — отметили организаторы.
Вход на фестиваль будет стоить от 100 рублей. Это делает мероприятие доступным для широкой аудитории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!