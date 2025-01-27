27 января 2025

Без мата и тюремного жаргона: в Кургане пройдет фестиваль шансона

В Кургане состоится фестиваль культурного шансона
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане выступят любители шансона
В Кургане выступят любители шансона Фото:

В Кургане стартует фестиваль шансона «За Уралом есть шансон», который пройдет во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ). Организаторы заявили о фестивале песен без нецензурных выражений, собирают заявки участников. Об этом сообщается в соцсетях. 

«На сцене ДКЖ выступят музыканты с любимыми песнями, а также с композициями собственного сочинения <...> фестиваль называется „За Уралом есть шансон“», — сообщает telegram-канал «Курган / Афиша и события». Выступления артистов пройдут 27 февраля и 1 марта. На фестивале запрещены песни с ненормативной лексикой.

Заявки на участие принимаются до 25 февраля, а жителей и гостей города ожидают выступления музыкантов. 'По положению фестиваля, при исполнении запрещены песни, содержащие ненормативную лексику, жаргон, уголовную тематику, имеющие в содержании признаки пропаганды алкоголя, табакокурения и наркомании, разжигания национальной, расовой либо религиозной розни', — отметили организаторы.

Вход на фестиваль будет стоить от 100 рублей. Это делает мероприятие доступным для широкой аудитории.

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В Кургане стартует фестиваль шансона «За Уралом есть шансон», который пройдет во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ). Организаторы заявили о фестивале песен без нецензурных выражений, собирают заявки участников. Об этом сообщается в соцсетях.  «На сцене ДКЖ выступят музыканты с любимыми песнями, а также с композициями собственного сочинения <...> фестиваль называется „За Уралом есть шансон“», — сообщает telegram-канал «Курган / Афиша и события». Выступления артистов пройдут 27 февраля и 1 марта. На фестивале запрещены песни с ненормативной лексикой. Заявки на участие принимаются до 25 февраля, а жителей и гостей города ожидают выступления музыкантов. 'По положению фестиваля, при исполнении запрещены песни, содержащие ненормативную лексику, жаргон, уголовную тематику, имеющие в содержании признаки пропаганды алкоголя, табакокурения и наркомании, разжигания национальной, расовой либо религиозной розни', — отметили организаторы. Вход на фестиваль будет стоить от 100 рублей. Это делает мероприятие доступным для широкой аудитории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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