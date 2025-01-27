Застройщики из Челябински планируют заняться комплексной застройкой территорий в Шадринске (Курганская область). В приоритете участки в центральной части города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы девелопмента.
«Застройщики из Челябинска присматриваются к Шадринску. Ранее они уже обсуждали с властями возможные проекты. Ожидается, что иногородние компании могут занять минимум половину реализуемых участков под КРТ», — сообщил источник.
Под КРТ в Шадринске выставлено восемь земельных участков на площади около 70 гектаров. За все территории власти планируют выручить порядка 300 миллионов рублей. Также на торгах реализуют 19 участков под малоэтажную и среднеэтажную застройку. Вероятно, что иногородних бизнесменов могут заинтересовать и эти варианты, отметил источник.
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