Челябинские застройщики зайдут на рынок КРТ в Шадринске. Инсайд

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Челябинские девелоперы присматриваются к рынку КРТ в Шадринске
Челябинские девелоперы присматриваются к рынку КРТ в Шадринске Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

Застройщики из Челябински планируют заняться комплексной застройкой территорий в Шадринске (Курганская область). В приоритете участки в центральной части города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы девелопмента.

«Застройщики из Челябинска присматриваются к Шадринску. Ранее они уже обсуждали с властями возможные проекты. Ожидается, что иногородние компании могут занять минимум половину реализуемых участков под КРТ», — сообщил источник.

Под КРТ в Шадринске выставлено восемь земельных участков на площади около 70 гектаров. За все территории власти планируют выручить порядка 300 миллионов рублей. Также на торгах реализуют 19 участков под малоэтажную и среднеэтажную застройку. Вероятно, что иногородних бизнесменов могут заинтересовать и эти варианты, отметил источник.

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Застройщики из Челябински планируют заняться комплексной застройкой территорий в Шадринске (Курганская область). В приоритете участки в центральной части города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы девелопмента. «Застройщики из Челябинска присматриваются к Шадринску. Ранее они уже обсуждали с властями возможные проекты. Ожидается, что иногородние компании могут занять минимум половину реализуемых участков под КРТ», — сообщил источник. Под КРТ в Шадринске выставлено восемь земельных участков на площади около 70 гектаров. За все территории власти планируют выручить порядка 300 миллионов рублей. Также на торгах реализуют 19 участков под малоэтажную и среднеэтажную застройку. Вероятно, что иногородних бизнесменов могут заинтересовать и эти варианты, отметил источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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