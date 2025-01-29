Росстат: в России резко подорожала водка

В России в период с 21 по 27 января 2025 года наблюдалось значительное повышение цен на продовольственные товары, причем самое заметное увеличение зафиксировано для водки, которая подорожала на 1,0%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
«За период с 21 по 27 января 2025 г. цены изменились: на водку +1,0%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,9%, чай черный +0,8%, сметану, муку пшеничную, макаронные изделия и вермишель +0,6%, рыбу мороженую +0,5%», — сообщает Росстат. Там отметили, что за указанный период индекс потребительских цен увеличился до 100,22%.
Также наблюдается рост цен на различные непродовольственные товары. В частности, увеличилась стоимость медицинских препаратов: активированный уголь и метамизол натрия (отечественный анальгин) подорожали на 0,7%, корвалол, ренгалин и трекрезан — на 0,5%. Среди товаров первой необходимости цены выросли на туалетное мыло на 0,5%, хозяйственное мыло — на 0,4%, а детские подгузники — на 0,3%. Отмечено снижение цен на электропылесосы, телевизоры, легковые автомобили иностранных марок и шампуни. Цены на дизельное топливо увеличились на 0,1%, в то время как стоимость бензина осталась почти неизменной.
В сфере услуг зафиксировано повышение платы за жилье в домах государственного и муниципального жилищного фонда на 1,4% и тарифов на проезд в городском автобусе на 0,1%. Подорожали средняя стоимость проживания в гостиницах и путевки в дома отдыха и пансионаты. Другие виды услуг также показали изменения в стоимости: мойка легкового автомобиля подорожала на 0,9%, модельные стрижки для мужчин — на 0,5% и для женщин — на 0,4%, ремонт телевизоров — на 0,4% и восстановление зуба пломбой — на 0,3%.
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