ФАС проверит цены на масло, соль и майонез

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ФАС заинтересовалась, как формируются цены на ряд продуктов
ФАС заинтересовалась, как формируются цены на ряд продуктов Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность цен, которые устанавливают производители масла, соли и майонеза. Об этом сообщили в официальных соцсетях ведомства.

«Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой», — говорится в telegram-канале ФАС. Отмечается, что компании должны предъявить информацию об объемах производства и реализации продукции.

Кроме того, ФАС также может применить меры антимонопольного реагирования, если организации не поделятся данными о себестоимости и оптово-отпускных ценах. Под проверку попадает и рентабельность продаж.

Ранее MK.RU писал, что ФАС заинтересовалась ценообразованием продуктовых упаковок. Сотрудники службы проверят производителей на предмет соблюдения закона. Анализу будет подвергнута информация о себестоимости, производстве и реализации продукции.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность цен, которые устанавливают производители масла, соли и майонеза. Об этом сообщили в официальных соцсетях ведомства. «Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой», — говорится в telegram-канале ФАС. Отмечается, что компании должны предъявить информацию об объемах производства и реализации продукции. Кроме того, ФАС также может применить меры антимонопольного реагирования, если организации не поделятся данными о себестоимости и оптово-отпускных ценах. Под проверку попадает и рентабельность продаж. Ранее MK.RU писал, что ФАС заинтересовалась ценообразованием продуктовых упаковок. Сотрудники службы проверят производителей на предмет соблюдения закона. Анализу будет подвергнута информация о себестоимости, производстве и реализации продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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