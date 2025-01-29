ФАС проверит цены на масло, соль и майонез

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность цен, которые устанавливают производители масла, соли и майонеза. Об этом сообщили в официальных соцсетях ведомства.
«Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой», — говорится в telegram-канале ФАС. Отмечается, что компании должны предъявить информацию об объемах производства и реализации продукции.
Кроме того, ФАС также может применить меры антимонопольного реагирования, если организации не поделятся данными о себестоимости и оптово-отпускных ценах. Под проверку попадает и рентабельность продаж.
Ранее MK.RU писал, что ФАС заинтересовалась ценообразованием продуктовых упаковок. Сотрудники службы проверят производителей на предмет соблюдения закона. Анализу будет подвергнута информация о себестоимости, производстве и реализации продукции.
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