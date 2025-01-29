В Госдуме предложили увольнять военных при рождении четвертого ребенка

В России хотят предоставить военнослужащим по контракту возможность досрочного увольнения при рождении четвертого ребенка. Автором законопроекта является председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Парламентарий [Останина] считает необходимым дополнительно защитить многодетные семьи, в которых в период прохождения отцом военной службы по контракту, родился четвертый и последующий ребенок. Расматривается это как основание для досрочного увольнения с военной службы», — передает «Парламентская газета».
Депутат также отметила, что по закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» граждане с четырьмя и более детьми до 16 лет могут получить отсрочку от призыва. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 51 закона «О воинской обязанности и военной службе» для увольнения по семейным обстоятельствам.
Ранее стало известно, что в Государственную Думу РФ будет внесен законопроект об индексации военных пенсий. По словам главы комитета по обороне Андрея Картаполова, рост составит 9,5%. Об этом писал MK.RU.
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