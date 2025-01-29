Экс-глава «КП-Екатеринбург» занялся стройками в Тюмени и в Кургане

Бывший директор «Комсомолки» в Екатеринбурге Двизов перешел в «Бруснику»

29 января 2025 в 20:12 Размер текста - 17 +

Раньше к стройкам Алексей Двизов отношения не имел Фото: Денис Моргунов © URA.RU Алексей Двизов, который с января 2020 по май 2023 года возглавлял екатеринбургский филиал «Комсомольской правды», перешел работать в строительную компанию «Брусника». Об этом URA.RU сообщил источник. В пресс-службе компании информацию подтвердили. «Да, работает [в компании „Брусника“]. Руководитель по стратегии реализации проектов в Тюмени и в Кургане», — отметили в пресс-службе. Историк и юрист по образованию Двизов был с 2006 по 2009 год главой созданного по инициативе губернатора ХМАО Александра Филипенко издательского дома «Новости Югры». В 2013 году он возглавил «Тюменский издательский дом», принадлежавший правительству области. Занимался выпуском «Тюменских известий», «Тюменского курьера», «Тобольской правды», «Спортивного меридиана». В 2019 году был одним из претендентов на пост главы департамента культуры ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей Двизов, который с января 2020 по май 2023 года возглавлял екатеринбургский филиал «Комсомольской правды», перешел работать в строительную компанию «Брусника». Об этом URA.RU сообщил источник. В пресс-службе компании информацию подтвердили. «Да, работает [в компании „Брусника“]. Руководитель по стратегии реализации проектов в Тюмени и в Кургане», — отметили в пресс-службе. Историк и юрист по образованию Двизов был с 2006 по 2009 год главой созданного по инициативе губернатора ХМАО Александра Филипенко издательского дома «Новости Югры». В 2013 году он возглавил «Тюменский издательский дом», принадлежавший правительству области. Занимался выпуском «Тюменских известий», «Тюменского курьера», «Тобольской правды», «Спортивного меридиана». В 2019 году был одним из претендентов на пост главы департамента культуры ХМАО.