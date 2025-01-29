Экс-глава «КП-Екатеринбург» занялся стройками в Тюмени и в Кургане

Бывший директор «Комсомолки» в Екатеринбурге Двизов перешел в «Бруснику»
© Служба новостей «URA.RU»
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Раньше к стройкам Алексей Двизов отношения не имел Фото:

Алексей Двизов, который с января 2020 по май 2023 года возглавлял екатеринбургский филиал «Комсомольской правды», перешел работать в строительную компанию «Брусника». Об этом URA.RU сообщил источник. В пресс-службе компании информацию подтвердили.

«Да, работает [в компании „Брусника“]. Руководитель по стратегии реализации проектов в Тюмени и в Кургане», — отметили в пресс-службе.

Историк и юрист по образованию Двизов был с 2006 по 2009 год главой созданного по инициативе губернатора ХМАО Александра Филипенко издательского дома «Новости Югры». В 2013 году он возглавил «Тюменский издательский дом», принадлежавший правительству области. Занимался выпуском «Тюменских известий», «Тюменского курьера», «Тобольской правды», «Спортивного меридиана». В 2019 году был одним из претендентов на пост главы департамента культуры ХМАО.

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Алексей Двизов, который с января 2020 по май 2023 года возглавлял екатеринбургский филиал «Комсомольской правды», перешел работать в строительную компанию «Брусника». Об этом URA.RU сообщил источник. В пресс-службе компании информацию подтвердили. «Да, работает [в компании „Брусника“]. Руководитель по стратегии реализации проектов в Тюмени и в Кургане», — отметили в пресс-службе. Историк и юрист по образованию Двизов был с 2006 по 2009 год главой созданного по инициативе губернатора ХМАО Александра Филипенко издательского дома «Новости Югры». В 2013 году он возглавил «Тюменский издательский дом», принадлежавший правительству области. Занимался выпуском «Тюменских известий», «Тюменского курьера», «Тобольской правды», «Спортивного меридиана». В 2019 году был одним из претендентов на пост главы департамента культуры ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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