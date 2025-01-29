Экс-глава «КП-Екатеринбург» занялся стройками в Тюмени и в Кургане

Алексей Двизов, который с января 2020 по май 2023 года возглавлял екатеринбургский филиал «Комсомольской правды», перешел работать в строительную компанию «Брусника». Об этом URA.RU сообщил источник. В пресс-службе компании информацию подтвердили.
«Да, работает [в компании „Брусника“]. Руководитель по стратегии реализации проектов в Тюмени и в Кургане», — отметили в пресс-службе.
Историк и юрист по образованию Двизов был с 2006 по 2009 год главой созданного по инициативе губернатора ХМАО Александра Филипенко издательского дома «Новости Югры». В 2013 году он возглавил «Тюменский издательский дом», принадлежавший правительству области. Занимался выпуском «Тюменских известий», «Тюменского курьера», «Тобольской правды», «Спортивного меридиана». В 2019 году был одним из претендентов на пост главы департамента культуры ХМАО.
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