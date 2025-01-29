На трассе «Иртыш», соединяющей Курган и Челябинск, утром произошло два ДТП с участием грузовых автомобилей. Информация об этом появилась в местных telegram-каналах.
«Две фуры в кювете... Эвакуатор ... пытается вытащить фуру, оказавшуюся за пределами проезжей части», — следует из опубликованных местным медиахолдингом «Область 45» видеозаписей. Сообщается, что фуры эвакуируют, а на участке трассы, расположенном на 197-м километре, организовано реверсивное движение.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 29 января сохранится теплая и снежная погода. В МЧС России водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях.
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