Трамп решил выслать «337 граждан СССР»

В борьбе с приезжими президент США Дональд Трамп решил отправить мигрантов в уже несуществующие страны: Соединенные Штаты депортируют 337 человек в СССР и 845 — в Югославию. Об этом стало известно из нового документа Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).
«Список неграждан, находящихся под стражей в ICE, с окончательными постановлениями о выдворении. В следующей таблице представлена разбивка по странам гражданства... СССР — 337», — говорится в документе. При этом в Югославию намерены обратно отослать 845 человек.
Согласно опубликованному постановлению, всего администрация президента США планирует депортировать почти полтора миллиона неграждан. Предполагается, что основная масса будет состоять из латиноамериканцев. В первой тройке стран, граждане которых подвергнутся наибольшему числу выдворений, находятся: Гондурас — 261 651 человек, Гренада — 253 413, Мексика — 252 044.
Ранее Трамп ужесточил миграционную политику, подписав указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу США. Меры также направлены на ограничение возможностей нелегальных мигрантов обращаться за убежищем в Америке после того, как они попадают на территорию страны.
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