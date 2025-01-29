Трамп решил выслать «337 граждан СССР»

Трамп решил депортировать мигрантов в несуществующие страны
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Трамп намерен отправить людей в уже несуществующие страны
Трамп намерен отправить людей в уже несуществующие страны Фото:

В борьбе с приезжими президент США Дональд Трамп решил отправить мигрантов в уже несуществующие страны: Соединенные Штаты депортируют 337 человек в СССР и 845 — в Югославию. Об этом стало известно из нового документа Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

«Список неграждан, находящихся под стражей в ICE, с  окончательными постановлениями о выдворении. В следующей таблице представлена разбивка по странам гражданства... СССР — 337», — говорится в документе. При этом в Югославию намерены обратно отослать 845 человек.

Согласно опубликованному постановлению, всего администрация президента США планирует депортировать почти полтора миллиона неграждан. Предполагается, что основная масса будет состоять из латиноамериканцев. В первой тройке стран, граждане которых подвергнутся наибольшему числу выдворений, находятся: Гондурас — 261 651 человек, Гренада — 253 413, Мексика — 252 044.

Ранее Трамп ужесточил миграционную политику, подписав указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу США. Меры также направлены на ограничение возможностей нелегальных мигрантов обращаться за убежищем в Америке после того, как они попадают на территорию страны.

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В борьбе с приезжими президент США Дональд Трамп решил отправить мигрантов в уже несуществующие страны: Соединенные Штаты депортируют 337 человек в СССР и 845 — в Югославию. Об этом стало известно из нового документа Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). « Список неграждан , находящихся под стражей в ICE , с   окончательными постановлениями о выдворении.  В следующей таблице представлена разбивка по странам гражданства... СССР — 337», — говорится в документе. При этом в Югославию намерены обратно отослать 845 человек. Согласно опубликованному постановлению, всего администрация президента США планирует депортировать почти полтора миллиона неграждан. Предполагается, что основная масса будет состоять из латиноамериканцев. В первой тройке стран, граждане которых подвергнутся наибольшему числу выдворений, находятся: Гондурас — 261 651 человек, Гренада — 253 413, Мексика — 252 044. Ранее Трамп ужесточил миграционную политику, подписав указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу США. Меры также направлены на ограничение возможностей нелегальных мигрантов обращаться за убежищем в Америке после того, как они попадают на территорию страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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