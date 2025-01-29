Новые власти Сирии объявили о роспуске партии Асада «Баас»

Лидер новой сирийской администрации Ахмед аль-Шараа анонсировал масштабные реформы в стране на собрании в Дамаске. В Народном дворце было принято решение о роспуске ключевых структур прежнего режима, включая Арабскую социалистическую партию «Баас» и Народное собрание.
«Сегодня мы закрываем темную страницу в истории нашей страны и начинаем путь к свободе, миру и просперитету», — заявил Ахмед аль-Шараа на собрании. Он подчеркнул, что все структуры военных и служб безопасности также будут реформированы. Новая администрация обещает провести демократические реформы, включая создание новых гражданских институтов и проведение свободных выборов.
В 1963 году партия «Баас», что в переводе означает «Возрождение», пришла к власти в Сирии через военный переворот. Хафез Асад, отец Башара Асада, который впоследствии стал президентом, сам оказался у власти после внутрипартийного переворота в 1970 году и официально стал президентом страны в 1971 году. Он управлял Сирией до своей смерти в 2000 году, после чего генеральным секретарем партии стал Башар Асад.
В ноябре произошло наступление повстанческих сил на правительственные войска Сирии. В ночь на 8 декабря повстанцы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Асада. На фоне этих событий Башар Асад покинул свой пост и страну, получив убежище в России. Переходное правительство возглавил Мухаммед аль-Башир, который будет исполнять обязанности до 1 марта 2025 года.
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