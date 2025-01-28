В центре Перми рядом с историческим домом появится новый комплекс апартаментов

В центре Перми планируют открыть новый апарт-комплекс Apart Perm City. Проект хотят реализовать на месте недостроенного здания гостиницы по адресу улица Советская, 30А. Идея принадлежит местному бизнесмену Борису Кардашову, который купил незавершенный объект строительства и соседний исторический дом.
«По словам Бориса Кардашова здание готово, объекту предстоит ввод в эксплуатацию. Для этого бизнесмен рассчитывает повысить предельную высотность строительства на участке с шести до девяти этажей. Запустить объект хотят во втором квартале 2025 года. О формате работы апарт-комплекса предприниматель пока не сообщил, но уточнил, что сейчас ведутся продажи объекта», — пишет «Коммерсант-Пермь».
Ранее объект был продан на торгах как залоговое имущество группы компаний «Камская долина». В январе 2025 года городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила повышение высотности строительства до девяти этажей на участке под недостроем на Советской, 30А. Также члены комиссии утвердили увеличение высотности на участке под аварийным историческим зданием «Дом Третьяковой», расположенном по адресу улица Советская, 32. Сейчас там можно возводить строения не выше шести этажей. Проект уже прошел общественные слушания.
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