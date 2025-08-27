27 августа 2025

Замминистра здравоохранения Камкин лично проверил пермский роддом после жалоб

Пермячка пожаловалась на отсутствие горячей воды в роддоме (архивное фото)
Пермячка пожаловалась на отсутствие горячей воды в роддоме (архивное фото) Фото:

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин лично проинспектировал родильное отделение ГКБ им. С.Н. Гринберга. Это случилось сразу после анонимного поста в соцсети «ВКонтакте», что в роддоме нет горячей воды. Об этом URA.RU рассказали в краевом минздраве.

«Евгений Камкин совершил инспекционный выезд в роддом 26 августа. В ходе проверки выяснилось, что горячей воды действительно не было с пяти вечера 5 августа до девяти утра 26 августа. Это было связано с тем, что персонал роддома не проконтролировал переключение водоснабжения с резервного на основой», — утонили в министерстве.

Замминистра провел инструктаж с персоналом родильного отделения. Сотрудникам были даны рекомендации по недопущению подобных ситуаций.

