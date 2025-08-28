В Пермском округе введут новый налог для туристов

В Пермском округе хотят взимать с туристов 1% налога за проживание в гостиницах
Соответствующий законопроект был одобрен депутатами Думы округа в первом чтении
В Пермском муниципальном округе рассматривается возможность введения туристического сбора. Новый налог планируется взимать с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, предоставляющих услуги по временному размещению в гостиницах, отелях, хостелах и аналогичных объектах. Сумма сбора составит 1% от стоимости проживания. Соответствующий законопроект был одобрен депутатами Думы округа в первом чтении.

«Введение туристического налога намечено на 1 января 2026 года. Согласно прогнозам, в течение трех лет бюджет округа может пополниться более чем на 13 млн рублей за счет поступлений от сбора», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Как пояснил председатель Думы Пермского округа Дмитрий Гордиенко, средства от нового налога будут направлены на развитие и содержание туристической инфраструктуры. Планируется обустройство туристических зон, а также проведение мероприятий, способствующих привлечению гостей в регион. Кроме того, внимание будет уделено поддержке бизнеса при создании объектов туристической инфраструктуры.

На сайте мэрии сказано, что в районе имеется ряд памятников истории, градостроительства и архитектуры, а также три археологических памятника — городища. К памятникам истории, например, относится дом, в котором жил поэт и авиатор Василий Каменский. 

