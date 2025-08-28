Пермские товары и услуги стали самыми дорогими в ПФО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фиксированный набор в Пермском крае стоит более 25 тысяч рублей
Фиксированный набор в Пермском крае стоит более 25 тысяч рублей Фото:

В июле 2025 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг Пермского края, в который входят 83 наименования, составила 25,4 тысячи рублей. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе (ПФО), сказано в отчете Росстата, опубликованном на сайте ведомства.

«Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в июле 2025 года в ПФО — 22,9 тысячи рублей. Максимальная стоимость набора — 25,4 тысячи рублей (Пермский край), минимальная — 21,8 тысячи рублей (Чувашская республика)», — написано в отчете Росстата.

Уточняется, что в ПФО средняя стоимость набора с июня по июль 2025 года выросла на 1,4%. Для расчета аналитики взяли цены на 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных и 12 видов услуг. Стоимость указана на одного человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В июле 2025 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг Пермского края, в который входят 83 наименования, составила 25,4 тысячи рублей. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе (ПФО), сказано в отчете Росстата, опубликованном на сайте ведомства. «Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в июле 2025 года в ПФО — 22,9 тысячи рублей. Максимальная стоимость набора — 25,4 тысячи рублей (Пермский край), минимальная — 21,8 тысячи рублей (Чувашская республика)», — написано в отчете Росстата. Уточняется, что в ПФО средняя стоимость набора с июня по июль 2025 года выросла на 1,4%. Для расчета аналитики взяли цены на 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных и 12 видов услуг. Стоимость указана на одного человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...