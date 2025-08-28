Пермские товары и услуги стали самыми дорогими в ПФО

В июле 2025 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг Пермского края, в который входят 83 наименования, составила 25,4 тысячи рублей. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе (ПФО), сказано в отчете Росстата, опубликованном на сайте ведомства.
«Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в июле 2025 года в ПФО — 22,9 тысячи рублей. Максимальная стоимость набора — 25,4 тысячи рублей (Пермский край), минимальная — 21,8 тысячи рублей (Чувашская республика)», — написано в отчете Росстата.
Уточняется, что в ПФО средняя стоимость набора с июня по июль 2025 года выросла на 1,4%. Для расчета аналитики взяли цены на 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных и 12 видов услуг. Стоимость указана на одного человека.
