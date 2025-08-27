27 августа 2025

Пермские новостройки начали дешеветь

Пермяки стали активнее покупать новостройки
Пермяки стали активнее покупать новостройки Фото:

В Перми начали снижаться цены на жилье на первичном рынке. В августе 2025 года квадратный метр подешевел на 0,5% по сравнению с июлем. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Недвижимости».

«В августе в Перми медианная цена квадратного метра в новостройках составила 162 тысячи рублей. Это на 0,5% ниже, чем в июле. В среднем новостройки продают за 8,1 млн рублей», — сообщили аналитики.

Уточняется, что вслед за ценами сократился объем предложения. Количество квартир в продаже за месяц снизилось на 4,8%. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в конце лета покупатели стали активнее приобретать квартиры на первичном рынке. Рост интереса связан со снижением ключевой ставки. «Учитывая осторожный потребительский оптимизм в отношении дальнейших изменений стоимости кредитования, мы прогнозируем продолжение роста активности на рынке новостроек в осеннем сезоне», — добавил Белокуров.

