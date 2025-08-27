27 августа 2025

В МЧС объяснили звуки, которые напугали пермяков. Видео

Пермяков напугали воющие сирены в школах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мероприятия реализованы согласно распоряжению регионального Министерства образования
Мероприятия реализованы согласно распоряжению регионального Министерства образования Фото:

Утром 28 августа пермские telegram-каналы облетело видео, на котором было слышно вой сирены. Очевидцы сообщали, что в Закамске тоже были слышны ее звуки. В ГУ МЧС по Пермскому краю дали пояснения случившемуся.

«Перед 1 сентября в образовательных учреждениях города проводились включения систем автоматической пожарной сигнализации. Мероприятия реализованы согласно распоряжению регионального Министерства образования», — сообщает ведомство в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми 23 июля 2025 года включали сирены оповещения. В течение трех минут транслировался сигнал «Внимание всем! Беспилотная опасность». Данное мероприятие проводилось в рамках учебной тренировки экстренных служб, сигнал подавался исключительно в учебных целях. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 28 августа пермские telegram-каналы облетело видео, на котором было слышно вой сирены. Очевидцы сообщали, что в Закамске тоже были слышны ее звуки. В ГУ МЧС по Пермскому краю дали пояснения случившемуся. «Перед 1 сентября в образовательных учреждениях города проводились включения систем автоматической пожарной сигнализации. Мероприятия реализованы согласно распоряжению регионального Министерства образования», — сообщает ведомство в telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми 23 июля 2025 года включали сирены оповещения. В течение трех минут транслировался сигнал «Внимание всем! Беспилотная опасность». Данное мероприятие проводилось в рамках учебной тренировки экстренных служб, сигнал подавался исключительно в учебных целях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...