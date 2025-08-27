Утром 28 августа пермские telegram-каналы облетело видео, на котором было слышно вой сирены. Очевидцы сообщали, что в Закамске тоже были слышны ее звуки. В ГУ МЧС по Пермскому краю дали пояснения случившемуся.
«Перед 1 сентября в образовательных учреждениях города проводились включения систем автоматической пожарной сигнализации. Мероприятия реализованы согласно распоряжению регионального Министерства образования», — сообщает ведомство в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми 23 июля 2025 года включали сирены оповещения. В течение трех минут транслировался сигнал «Внимание всем! Беспилотная опасность». Данное мероприятие проводилось в рамках учебной тренировки экстренных служб, сигнал подавался исключительно в учебных целях.
