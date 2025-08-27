В Пермском крае насчитали более 200 долгожителей

В Пермском крае на сегодняшний день проживают 211 человек в возрасте старше 100 лет. Все они имеют статус ветеранов Великой Отечественной войны.
«Наибольшее число долгожителей-ветеранов зарегистрировано в Свердловском районе Перми. Их там проживает 26 человек», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на Министерство труда и социального развития региона.
Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» отмечала, что лидирующими регионами по числу долгожителей в стране являются Башкортостан, Марий Эл и Москва. Кроме того, она уточнила, что на каждые 10 тысяч россиян приходится лишь один человек старше 100 лет.
Согласно данным Росстата на 1 января 2024 года, численность населения Пермского края составляла порядка 2,5 млн человек. Из них более 9 тысяч жителей преодолели 90-летний рубеж, при этом доля ветеранов, перешагнувших столетний возраст, составляет 2,3 процента среди всех граждан старше 90 лет.
