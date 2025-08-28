Пермячка вышла в финал конкурса на лучшего учителя-дефектолога

Учитель из Пермского края Татьяна Старкова вышла в финал VII всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2025». Об этом сказано в telegram-канале Минпросвещения РФ.
«По итогам оценки конкурсных материалов заочной части федерального этапа члены жюри определили 10 финалистов в номинации „Дефектолог года“. Среди них оказалась Татьяна Старкова из Пермского края», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на конкурс отправили заявки более 120 учителей со всей страны. Всего в состязании две номинации: «Дефектолог года» и «Логопед года». В каждой выбрано по 10 финалистов. Победителей определят осенью на конкурсе в Москве.
