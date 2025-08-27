«Ночь города» с группой «Кино» в Перми покажут онлайн

Погоду 30 августа обещают дождливую
В Перми 30 августа состоится концерт группы «Кино». Он пройдет в рамках проекта «Ночь города», который завершит масштабный летний фестиваль «Город встреч». Как сообщают организаторы, посмотреть шоу можно будет онлайн.
«Трансляция выступления легендарной группы состоится в прямом эфире в VK Видео. Следить за концертом можно будет в сообществе фестиваля „Город встреч“», — рассказали устроители шоу.
«Ночь города» начнется в 22:00. Онлайн-трансляция концерта стартует в 22:30.
