Лето сдалось: в Пермском крае резко похолодает

Конец недели в Пермском крае будет дождливым и прохладным. Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ прогнозируют ежедневные осадки, грозы и температуру не выше +17 градусов.
«В Пермском крае в конце недели ожидается ухудшение погодных условий. Регион окажется под влиянием циклонического вихря, который принесет дожди, грозы и понижение температуры», — отмечают метеорологи в telegram-канале.
В четверг, 28 августа, погода будет дождливой, местами с грозами. Температура ночью составит 8...13 градусов, днем 12...17 градусов. В Перми — ночью около 10 градусов, днем до 15 градусов. Ветер западный 2-7 метров в секунду, что усилит ощущение прохлады.
В пятницу, 29 августа, сохранится облачная погода с прояснениями, продолжатся дожди, возможны грозы. Температура ночью +6…+11 градусов, днем +10…+15 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду.
Осадки будут отмечаться ежедневно до конца месяца. В субботу, 30 августа, ожидается понижение температуры до +6…+11 градусов ночью, днем столбик термометра поднимается до +13…+18 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду.
В воскресенье, 31 августа, возможны сильные дожди из-за влияния атмосферной волны на малоподвижном фронте. Он отделит теплый воздух над центральной Россией от более прохладного над Уралом.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 26 августа в Пермском крае заканчивается метеорологическое лето. По предварительным прогнозам, сентябрь в регионах Приволжья, куда входит и Пермский край, ожидается сухим и солнечным.
