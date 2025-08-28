Пермский театр переехал в бар

Пермский Дом актера покажет спектакль в баре
В баре «Совесть» покажут спектакль
Дом актера в Перми представит зрителям постановку «О чем молчит бар» (18+). Показ пройдет на площадке бара «Совесть».

«Спектакль „О чем молчит бар“ основан на случайно услышанных репликах и документальных интервью посетителей баров. Зритель в атмосфере бара „Совесть“, сможет среди множества голосов сосредоточиться на историях реальных людей, отвечающих на вопрос: „Почему ты здесь?“» — говорится в анонсе постановки. Показ состоится 30 августа.

Питейные заведения Перми ранее уже становились площадкой для театральных постановок. Так, в ноябре 2024 года команда Казанского театра юного зрителя показала свой спектакль «Счастливая Шарлотта» (18+) в рюмочной «Парадная».

