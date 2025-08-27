27 августа 2025

Бензин продолжает дорожать в Пермском крае

Средняя цена литра бензина в Прикамье выросла за неделю на 11 копеек
Пермяки снова заплатят за бензин больше
Пермяки снова заплатят за бензин больше

Средняя цена литра бензина в Пермском крае за неделю увеличилась на 11 копеек и достигла 61,33 рубля. Такие данные опубликовал Росстат по итогам мониторинга с 19 по 25 августа.

«Бензин АИ-92 подорожал на 5 копеек — до 58,28 рубля за литр, а АИ-95 стал дороже на 16 копеек, достигнув 63,42 рубля. Цены на премиальный АИ-98 остались без изменений на уровне 86,10 рубля. Стоимость дизельного топлива незначительно снизилась — с 71,92 до 71,89 рубля за литр», — указано на сайте службы статистики.

В Росстате отметили, что за неделю изменение цен на бензин автомобильный зафиксировано в 76 субъектах РФ. Наибольшее удорожание зафиксировано в  Республике Дагестан +8,5% и Чеченской Республике +5,7%.

