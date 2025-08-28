В Пермском крае простились с мотострелком, погибшим на СВО

В Пермском крае простились с участником СВО Алексеем Антипиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Его не стало 14 сентября 2024 года вблизи поселка Гродовка
Его не стало 14 сентября 2024 года вблизи поселка Гродовка Фото:

В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб житель Красновишерска (Пермский край). Церемония прощания с военнослужащим Алексеем Антипиным состоялась на малой родине 27 августа.  

«Алексей Антипин, 1988 года рождения, на СВО отправился в качестве мотострелка и служил в стрелковом отделении мотострелкового взвода. Он погиб 14 сентября 2024 года вблизи поселка Гродовка, во время выполнения боевого задания», — сообщает администрация Красновишерского округа в соцсети «ВКонтакте». 

Похороны прошли на городском кладбище Красновишерска с соблюдением всех воинских ритуалов. Руководство округа выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб житель Красновишерска (Пермский край). Церемония прощания с военнослужащим Алексеем Антипиным состоялась на малой родине 27 августа.   «Алексей Антипин, 1988 года рождения, на СВО отправился в качестве мотострелка и служил в стрелковом отделении мотострелкового взвода. Он погиб 14 сентября 2024 года вблизи поселка Гродовка, во время выполнения боевого задания», — сообщает администрация Красновишерского округа в соцсети «ВКонтакте».  Похороны прошли на городском кладбище Красновишерска с соблюдением всех воинских ритуалов. Руководство округа выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...