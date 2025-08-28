В Пермском крае простились с мотострелком, погибшим на СВО

В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб житель Красновишерска (Пермский край). Церемония прощания с военнослужащим Алексеем Антипиным состоялась на малой родине 27 августа.
«Алексей Антипин, 1988 года рождения, на СВО отправился в качестве мотострелка и служил в стрелковом отделении мотострелкового взвода. Он погиб 14 сентября 2024 года вблизи поселка Гродовка, во время выполнения боевого задания», — сообщает администрация Красновишерского округа в соцсети «ВКонтакте».
Похороны прошли на городском кладбище Красновишерска с соблюдением всех воинских ритуалов. Руководство округа выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
