Пермяка осудили за смертельное отравление трех человек метанолом

СУ СКР: пермяк, из-за которого метанолом отравились люди, отправлен в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года
Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года Фото:

В Чердыни (Пермский край) вынесен приговор 53-летнему местному жителю по делу о гибели трех человек вследствие неосторожных действий. В декабре 2024 года мужчина приобрел на железнодорожном вокзале Саратова три пластиковые бутылки объемом по одному литру, содержащие жидкость с концентрацией метанола 96%. Данное вещество запрещено для свободного оборота.

«При этом он осознавал опасность приобретенной жидкости, однако не предпринял мер для ограничения доступа к ней. Впоследствии метанолом отравилась его теща, которая затем скончалась. Кроме того, часть опасной жидкости мужчина передал двум другим жителям Чердыни, которые также умерли в результате отравления», —  сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чердыни (Пермский край) вынесен приговор 53-летнему местному жителю по делу о гибели трех человек вследствие неосторожных действий. В декабре 2024 года мужчина приобрел на железнодорожном вокзале Саратова три пластиковые бутылки объемом по одному литру, содержащие жидкость с концентрацией метанола 96%. Данное вещество запрещено для свободного оборота. «При этом он осознавал опасность приобретенной жидкости, однако не предпринял мер для ограничения доступа к ней. Впоследствии метанолом отравилась его теща, которая затем скончалась. Кроме того, часть опасной жидкости мужчина передал двум другим жителям Чердыни, которые также умерли в результате отравления», —  сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.  Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...