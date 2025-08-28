Пермяка осудили за смертельное отравление трех человек метанолом

В Чердыни (Пермский край) вынесен приговор 53-летнему местному жителю по делу о гибели трех человек вследствие неосторожных действий. В декабре 2024 года мужчина приобрел на железнодорожном вокзале Саратова три пластиковые бутылки объемом по одному литру, содержащие жидкость с концентрацией метанола 96%. Данное вещество запрещено для свободного оборота.
«При этом он осознавал опасность приобретенной жидкости, однако не предпринял мер для ограничения доступа к ней. Впоследствии метанолом отравилась его теща, которая затем скончалась. Кроме того, часть опасной жидкости мужчина передал двум другим жителям Чердыни, которые также умерли в результате отравления», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.
