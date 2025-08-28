В Перми чиновники счетной палаты потратят более миллиона на услуги водителей

Контрольно-счетная палата Перми объявила конкурс по поиску водителя
Чиновникам потребуется предоставить автомобиль Haval или «Москвич»
Чиновникам потребуется предоставить автомобиль Haval или «Москвич» Фото:

В Перми ищут водителя для сотрудников Контрольно-счетной палаты города. На услуги по перевозке планируется потратить более миллиона рублей.

«Оказание автотранспортных услуг по перевозке сотрудников Контрольно-счетной палаты города Перми. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,3 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Для перевозки чиновников могут использоваться автомобили Haval Jolion, «Москвич 3» или «Москвич 6» не старше трех лет. Возить сотрудников Контрольно-счетной палаты потребуется по рабочим дня, но возможны поездки по выходным и праздникам. Перевозки планируется осуществлять с 12 января по 31 декабря 2026 года.

