В Перми чиновники счетной палаты потратят более миллиона на услуги водителей

В Перми ищут водителя для сотрудников Контрольно-счетной палаты города. На услуги по перевозке планируется потратить более миллиона рублей.
«Оказание автотранспортных услуг по перевозке сотрудников Контрольно-счетной палаты города Перми. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,3 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Для перевозки чиновников могут использоваться автомобили Haval Jolion, «Москвич 3» или «Москвич 6» не старше трех лет. Возить сотрудников Контрольно-счетной палаты потребуется по рабочим дня, но возможны поездки по выходным и праздникам. Перевозки планируется осуществлять с 12 января по 31 декабря 2026 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!